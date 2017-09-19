THY, geleceğin havacılık yöneticileri için harekete geçti

THY, havacılık dünyasında lider ve nitelikli yöneticilerin yetiştirilmesi amacıyla önemli bir fikri hayata geçiriyor. Havacılığın gelişimine yön verecek profesyonelleri yetiştirmek amacıyla harekete geçen THY, İbn Haldun Üniversitesi işbirliğiyle THY Havacılık Akademisi’nin koordine edeceği Air Transport Management Yüksek Lisans Programı için (Tezli ve Tezsiz) başvuru sürecini başlattı.

Dünyaca ünlü eğitmenler ders verecek

Sponsorluğunu Airbus’un üstlendiği yüksek lisans programında; Massachusetts Institute of Technology, Cranfield Üniversitesi, British Columbia Üniversitesi gibi dünyanın önde gelen üniversitelerinin tecrübeli eğitmenleri ders verecek. 18 ay sürecek dersler Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi yerleşkesinde gerçekleştirilecek.

Havacılığın her alanından eğitimler verilecek

Proje kapsamında bu yıl ilk kez öğrenci kabul edilecek. Akademik program boyunca havacılık ve uzay sanayi alanında bilgi ve becerilerle donatılacak öğrenciler; havayolu yönetiminin temelleri, havacılık ekonomisi, finans, havacılık hukuku, pazarlama, mevzuata uygunluk gibi havacılığın hemen her alanına hitap eden güncel içerikli dersler alacak. Havalimanı planlaması ve yönetimi ile hava taşımacılığı sözleşmeleri gibi konular da modüler olarak seçme imkânı ile öğrencilere sunulacak.