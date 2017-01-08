İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle yaşanan yüzlerce sefer iptalinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Gayretimize rağmen üzdüğümüz yolculardan özür dileriz” dedi.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul’da devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanan sefer iptalleri ve gecikmelere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Operasyonel faaliyetlere ilişkin bilgi veren Ekşi, yaşanan olağan dışı aksamalardan dolayı yolculardan özür diledi. Resmi Twitter hesabından açıklamada bulunan Ekşi, “Dün İstanbul’a gelecek 74 uçağımız aşırı kar yağışı sebebiyle 12 ayrı havalimanına divert etmiş olup, 10 bin 271 yolcumuz otellere alınmıştır. Seferlerimizdeki iptaller sebebi ile 5 bin yolcumuz İstanbul’da otellere alınmıştır. İhtiyacı olan yolcularımıza 4 bin battaniye, çocuk bezi, mama ve süt verilmiştir. Gayretimize rağmen üzdüğümüz yolculardan özür dileriz” dedi.