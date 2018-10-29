THY ile Hong Kong Havayolları ortak uçuş anlaşması imzaladı

Bayrak taşıyıcı havayolunun transfer merkezi olan İstanbul'da bugün imzalanan kod paylaşımı anlaşması ile Türk Hava Yolları, Hong Kong ötesi yeni noktalara erişim sağlayabilirken, Hong Kong Hava Yolları ise uçuş ağına İstanbul, Paris, Londra, Barselona gibi önemli Avrupa noktalarını ekleyebilecek.

Anlaşma uyarınca Hong Kong Hava Yolları, Türk Hava Yolları'nın Hong Kong-İstanbul seferleriyle birlikte, İstanbul ile bazı Avrupa şehirlerindeki seferlerine kendi “HX” kodunu koyabilecek. Aynı şekilde Türk Hava Yolları da, Hong Kong Hava Yolları'nın Hong Kong ile Auckland, Bangkok ve Osaka arasındaki uçuşlarına kendi “TK” kodunu koyabilecek. Kod paylaşımlı uçuşların satışı ise ileri bir tarihte duyuruluyor olacak.

İş birliğine yönelik imza töreni bugün, Türk Hava Yolları Genel Müdürü, Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkan Vekili Bilal Ekşi ile Hong Kong Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü WangLiya başta olmak üzere taraflardan çok sayıda yöneticinin katılımı ile Türk Hava Yolları Genel Yönetim Binası'nda gerçekleştirildi.

Hong Kong Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Wang Liya yeni iş birliğini büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını ve Türk Hava Yolları ile olan kod paylaşımı anlaşmasının, Hong Kong Hava Yolları yolcuları için yeni ve heyecan verici seyahat noktaları sağlayacağını belirtti.

Wang Liya sözlerine şu şekilde devam etti; “İstanbul dünyanın en eski metropollerinden biri. Bünyesinde barındırdığı modern ve kültürel lokasyonların eşsiz karışımı sayesinde, bu şehre gelen ziyaretçi sayısı günden güne artıyor. Hong Kong Hava Yolları yolcuları, bölge genelinde Avrupa'ya açılan önemli geçit noktalarından biri olan İstanbul üzerinden popüler Avrupa noktalarına erişim sağlarken büyük bir konfor yaşayacaklar. Hong Kong Hava Yolları olarak biz de, Türk Hava Yolları yolcularına, Hong Kong ötesi destinasyonlara bizim uçuşlarımızla bağlantı gerçekleştirdiklerinde, “Truly Hong Kong” (Hakiki Hong Kong) ürün ve hizmetlerimizi tanıtmaktan büyük mutluluk duyacağız.”

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi ise anlaşmaya ilişkin yaptığı konuşmada; “Hong Kong Hava Yolları ile imzaladığımız bu kod paylaşımı anlaşmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu anlaşma, Hong Kong Hava Yolları ile mevcut ticari iş birliğimize katkı sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda yolcularımızın Hong Kong ötesindeki yeni noktalara erişimini mümkün kılacak. Asya ile Avrupa arasında yer alan doğal ve tarihi bir köprü olarak İstanbul, yeni havalimanının açılmasıyla da birlikte Türkiye ile Hong Kong arasındaki kültürel ve ticari ilişkilere büyük fırsatlar sunacak” dedi.

İlerleyen süreçte tüm operasyonunu İstanbul Yeni Havalimanı'na taşıyacak olan Türk Hava Yolları hali hazırda, Hong Kong ile İstanbul arasında 49 business ve 300 ekonomi sınıfı koltuk kapasiteli Boeing 777-300ER tipi uçakla haftada 6 frekans sefer gerçekleştirmekte.

Mevcutta Yeni Zelanda ve popüler Asya noktalarına günlük sefer düzenleyen Hong Kong Hava Yolları ile imzalanan bu kod paylaşımı anlaşması sayesinde Türk Hava Yolları yolcuları, Hong Kong üzerinden Auckland ve Osaka'ya tek aktarmalı bağlantıdan faydalanabilecek ve ayrıca Bangkok üzerinden de Hong Kong'a ulaşma imkanına sahip olabilecekler.

Anlaşmayla birlikte Hong Kong Hava Yolları'nın business sınıfı yolcuları, Türk Hava Yolları'nın binin üzerinde oturma kapasitesine sahip özel yolcu salonu, “Turkish Airlines Lounge Istanbul”da zengin ikram çeşitleri, özel dinlenme ve duş alanları, çocuk oyun alanı, kütüphane, bilardo salonu, mescit, telekonferans salonu, masaj hizmeti ve maksimum yolcu konforu gözetilen daha birçok ayrıcalık ile uçuş öncesini veya aktarma süresini kendi içerisinde özel bir yolculuğa dönüştüren eşsiz bir ortamı deneyimleme imkanı bulabilecekler. Aynı şekilde, Hong Kong Hava Yolları'nın business sınıfında seyahat eden Türk Hava Yolları yolcuları da, geniş ikram ve aktivite alanı ile her yolcunun ihtiyacına hitap edebilen Hong Kong Uluslararası Havalimanı'ndaki “Club Autus” özel yolcu salonuna erişim sağlayabilecekler.