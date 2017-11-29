THY ile İstanbul Üniversitesi iş birliğine gidiyor

İmzalanan protokol ile THY ve TTO arasında geliştirilecek ortak çalışma imkanlarının değerlendirilmesi, hayata geçirilecek projeler çerçevesinde tarafların birer çözüm ortağı olarak, birlikte çalışma kültürünü yaygınlaştırmaları hedefleniyor.

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerini Destekleme Kanunu kapsamında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na, Türk Hava Yolları Kurumsal Gelişim ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığı’nın yaptığı AR-GE Merkezi sertifikası başvurusu, 15 Aralık 2016 tarihinde olumlu sonuçlanmıştı. Bu sertifika ile birlikte Türk Hava Yolları AR-GE Merkezi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 2023 hedeflerine erişme noktasında AR-GE projeleri üretmek adına çalışmalarına başladı.

Ulusal ve uluslararası destekli projelerde rol alarak, AR-GE ekosistemi içerisindeki akademik dünya ile daha yakın bir çalışma performansı sergilemeyi hedefleyen merkez, İstanbul Üniversitesi ile imzaladığı iş birliği protokolü gibi dünyanın diğer önemli üniversiteleriyle de imzalayacağı benzer protokoller sayesinde geliştireceği projelerde akademisyen desteği alabilecek. Bunun sonucunda, kurumun ve sektörün karşılaştığı problemlere yönelik tez, makale gibi akademik çıktılara ulaşıp, AR-GE perspektifiyle değerlendirilecek projelerde, yenilikçi ve inovatif sonuçlar temin edebilecek.

İmzalanan protokol ile ilgili görüş beyan eden Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Bu protokolü imzalayarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızca çizilen, üniversite-sanayi iş birliğinin artırılması hedefi doğrultusunda Türk Hava Yolları AR-GE Merkezi olarak ilk adımımızı atmış bulunuyoruz. Her iki tarafın uzman ekiplerince tesis edilecek sağlam bir iş birliği çerçevesinde geliştirilecek bilimsel ve teknolojik çalışmalar sayesinde sektörel anlamda yüz yüze gelebileceğimiz olası sorunlarla akademik düzlemde de mücadele edebilecek ve AR-GE bakış açısıyla farklı ve yenilikçi çözümler üretebileceğiz. Bunun yanı sıra, Türkiye’nin bilinirliği en yüksek küresel değeri Türk Hava Yolları olarak üzerinde titizlikle çalışacağımız projeler ile uluslararası organizasyonlarda yer alarak ülkemizin ilerleyişine katkı sağlamaya devam etmek bir diğer öncelikli hedefimiz. Bu bağlamda, coğrafyamızın en köklü eğitim kurumlarından biri olarak çalışmalarıyla ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil eden İstanbul Üniversitesi’nin Teknoloji Transfer Ofisi ile Türk Hava Yolları AR-GE Merkezi olarak ilk iş birliği protokolünü imzalamış olmak bizler için memnuniyet verici” dedi.

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak da yine protokolle ilgili olarak; “Üniversitemizde geliştirilen akademik çalışmalar ve yeni teknolojileri sanayinin ihtiyaçlarını karşılamak ve böylelikle ülkemizin ulusal kalkınmasına katma değer sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz Teknoloji Transfer Ofisi ile Türk Hava Yolları AR-GE Merkezi’nin iş birliği protokolü için imzalarımızı attık, her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum. Küresel havacılık sektöründe sergilediği öncü ve gelişimci profille ülkemizin göğsünü her geçen gün daha da kabartan Türk Hava Yolları ile bu alanda ortak çalışacak olmak bizim için oldukça kıymetli” şeklinde görüş bildirdi.