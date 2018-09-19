THY Kabin Memurlarından örnek davranış

Türk Hava Yollarının 13 Ağustos günü Zürih İstanbul Seferini yapan tarifeli uçağında uçuş korkusu yaşayan otizm hastası Tuğçe Tan, bu korkusu nedeniyle farklı bir koltuğa oturdu. Tuğçe'yi oturduğu koltuktan kaldıramayan ailesi, kabin memurlarından yardım istedi. Kabin memurlarının yoğun uğraşlarına rağmen uçuş korkusu nedeniyle oturduğu yerden kalkmayan otizm hastası küçük Tuğçe'ye kabin memurları uçakta sürpriz doğum günü pastası kesti.

Uçakta bulunan ikramlardan pasta hazırladık

Otizm hastası Tuğçe için sürpriz doğum günü pastası hazırlayan Türk Hava Yolları Kabin memuru Büşra Güzelses, “Yolcunun annesi geldi. Çocuğun çok korktuğunu başka koltuğa oturduğunu ve bizim yardım edip edemeyeceğimizi sordu. Sonra bizde ekip olarak birkaç arkadaşımız ile yardım etmeye gittik. Sonra annesi ile konuşurken, tabii kaldıramadık yerinden ama onu olabildiğince mutlu etmeye çalıştık. Oyuncak vesaire gibi. Yinede kaldıramadık ama sonuçta çocuk çok mutlu oldu. Annesi'de bize laf arasında dün kızım 19 yaşına bastı demişti. Bizde onu öğrenip ona göre bir sürpriz organize ettik. Çok ta güzel oldu. Bizim uçağımızda ikramlarımız var işte kek, pasta gibi işte taze limonata, çikolata ile onlardan güzel bir şey hazırladık. Sonra hep birlikte arkadaşlarla “ iyi ki doğdun Tuğçe” diye kabine gittik. Yolcuların geneli de Türk'tü. Herkes birlikte alkışlamaya başladı"şeklinde konuştu.

Mutluluktan 20 dakika yerinde zıpladı

Sürpriz doğum günü pastasının kesilmesinin ardından Küçük Tuğçe'nin çok mutlu olduğunu ve mutluluktan 20 dakika yerinde zıpladığını söyleyen Büşra Güzelses, ”Tabi ki bizim bütün yolcularımız özel. Ama o yolcuların ekstra ilgiye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ailesinin de beklentisi bu yönde ama bu beklentide olmasalardı da ben eminin biz ekip olarak Türk Hava Yolları olarak onlara ekstra ilgi gösterirdik. Doğum günü olmasaydı dahi biz zaten Tuğçe ve Tuğçe gibi yolcularımızla her zaman ilgileniyoruz. Doğum günü pastasından sonra abartmıyorum sürekli gidip geldik. 20 dakika kadar yerinde zıplayarak kahkaha attı. Biz küçük bir hediye verelim dedik yanımızda hediyede yoktu. Küçük bir bileklik verdik. Kabul bile etmedi. Beni en çok etkileyen şey, biz fotoğraf çekilmek istediğimizde Tuğçe ile, arkada iki tane kız kardeşi oturuyordu, Kız kardeşlerini de fotoğrafta istediğini eliyle koluyla anlatmaya çalıştı. Yinede o kız kardeşlerini fotoğrafta istemesi çok etkileyiciydi. Yoksa fotoğraf çektirmedi” diye konuştu.

Bende çok duygulandım

Kabin Memuru arkadaşlarının kendisine Tuğçe için doğum günü kutlaması yapacağını söylediklerinde çok duygulandığını söyleyen Türk Hava Yolları Kabin Amiri Bahadır Özel, “İstanbul - Zürih uçağında ki özel durumda olan yolcu ile ilgili gelip bana bilgi verdiler. Bende ailesinden izin alınarak böyle bir kutlamanın yapılabileceğini söyledim. Sağ olsun arkadaşlar uçağımızda ki ikram malzemeleri ile çok güzel bir doğum günü kutlaması yaptı. Bende çok duygulandım” ifadelerini kullandı.