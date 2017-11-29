THY Teknik yurt dışında da hangar kuracak

İlker Aycı, Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.’nin yeni havalimanına aksaklık yaşamadan taşınacağını ve orada daha geniş kapasite ile hizmet vereceğini belirterek, “Yeni dönemde yalnızca ülkemizde değil, yurt dışında da hangarlar inşa ederek sizlere hizmet sunmanın gayreti içerisinde olacağız” dedi.

Türkiye’nin havayolu şirket yöneticileri Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. tarafından düzenlenen organizasyonda bir araya geldi. Havacılık teknik hizmetleri alanında, gelişen, güvenilir ve global bir şirket olma vizyonuyla paydaşlarının beklentilerini en iyi şekilde karşılayacak hizmetler sunan Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Türkiye’de sivil havacılık alanında hizmet verdiği şirketlerin üst düzey yöneticileri ile Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Hava Yolu Yöneticileri Buluşması Etkinliğinde bir araya geldi.

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.’nin 28 Kasım akşamı Esma Sultan Yalısı’nda düzenlediği akşam yemeğine İlker Aycı, Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Üyesi Ogün Şanlıer, Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Karaman, Atlas Global Genel Müdürü Sermed Temizkan, Onur Air Genel Müdürü Teoman Tosun ve Sunexpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Fevzi Çalışkan katıldı.

Gecede bir konuşma yapan İlker Aycı, “Türkiye’de sivil havacılık alanında yaşanan yenileşme ve dönüşüm süreci düşünüldüğünde havacılık dünyasında liderliğin Avrupa’nın eski şehir ve başkentlerinden ülkemizin gelişen hava alanlarına ve havayolu şirketlerine geçmesi doğal bir sonuçtur. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yükselen yeni havalimanımız da küresel havacılıkta çıtayı ulaşılması güç bir noktaya taşımaktadır. Bizi bu ulaşılması güç noktaya taşıyan gücün kaynağı buradaki tüm iş ortaklarımızın ve çalışma arkadaşlarımızın heyecanı ve emeğidir. Bugüne kadar bize güvenen iş ortaklarımıza yeni havalimanına taşınma sürecinde de aynı kalitede hizmet sağlayacağımızın güvencesini vermek isterim. Bu taşınma sürecinde bugüne kadar gerçekleşmiş başarılı ve başarısız projeleri çok iyi inceledik. Zihnimizde her an bir taşınma simülasyonu yaşıyoruz. Hangarlarımızı nicelik ve nitelik bakımından bugüne göre değil yarınlara göre tasarlıyoruz. Bu konuda iş ortaklarımızın beklentilerini de yeni tasarımın harcına ekliyoruz” dedi.

"Yurt dışında da hangarlar inşa edeceğiz"

Yeni havalimanındaki tesislerin arzu edilen noktaya gelene kadar Atatürk Havalimanı’ndaki tesislerin destek noktası olarak hizmet vermeye devam edeceğini vurgulayan Aycı, daha sonra şöyle devam etti:

“Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. yeni havalimanına aksaklık yaşamadan taşınacak ve orada daha geniş kapasite ile hizmet verecektir, özellikle geniş gövdeli uçak kapasitemizi fark oluşturacak şekilde büyütüyoruz. Yeni dönemde yalnızca ülkemizde değil, yurt dışında da hangarlar inşa ederek sizlere hizmet sunmanın gayreti içerisinde olacağız Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.’nin tüm bunların dışında bir vizyonu daha var o da sektörümüzde dışa bağımlılığı azaltacak teknolojiler geliştirmektir. Bu rekabet ortamında, dijital dönüşümün yaşandığı bu çağda biz de dışa bağımlılığı azaltmalıyız. Bu alanda artık dışa bağımlı olarak zaman kaybetmenin devri geçmektedir. Kontrolü ele alma zamanı geldi. Önümüzdeki dönemde yeni adımları hep birlikte atacağız. Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.’nin bu noktalara gelmesinde ve bu vizyonu kazanmasında emeği olan iş ortaklarımıza ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ederim.”

İş ortakları ile olan ticari ortaklığı bir adım öteye taşıyarak pozitif ilişkiler gerçekleştirme hedefiyle Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. tarafından düzenlenen akşam yemeği hediye takdimi ile sona erdi.