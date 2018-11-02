THY Teknik'te mutlu son

Ş. ile Özçelik-İş Sendikası arasında 6. Dönem Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. Ş. adına törende konuşan Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, ”Çalışana hakkını teri kurumadan teslim etmek lazım. İşte asıl olan budur. Biz çalışanlarımıza hakkını teri kurumadan veren bir yönetim anlayışı içindeyiz” dedi.

Ş. adına Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ve Genel Müdür Ahmet Karaman'ın imzaladığı Toplu İş Sözleşmesini, Özçelik-İş Sendikası adına ise Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci imzaladı.

İmzalanan sözleşmeyle ilgili konuşan Ş. Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı; “Bu topraklarda yüzyıllardır düstur edindiğimiz başlıca ilkelerimizdendir; Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'ye “insanı yaşat ki, devlet yaşasın” nasihati. Evet, sağlıklı her yönetimsel işleyişin olmazsa olmazıdır bu anlayış, tıpkı Türk Hava Yolları marka topluluğunun sahip olduğu gibi. Bugün burada sektöründe lider olma hedefiyle önemli adımlar atan başarılı alt markamız Ş. çalışanlarımızın motivasyon ve kurum aidiyetini artıracak bu önemli sözleşmeyi imza altına aldığımız için oldukça memnunuz. Çalışanımızın mutluluğunun, markamızın daimi kazanımı olacağı yaklaşımımızdan hareketle daha nice büyük başarıların Türk Hava Yolları ailesince hayata geçirilmek üzere hazır beklediğine inancımız tam” dedi.

Toplu iş sözleşmesinde bir uzlaşmayı yakaladık

İmza töreninde Toplu iş sözleşmesinde bir uzlaşmayı yakaladıklarını söyleyen Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, ”Bir birimizi kırmadan üzmeden, kurumu bir takım tartışmaların içine çekmeden, dışarıdan zaman zaman bize, birlikteliğimize yönelik zaman zaman sözler söylense de, bunlara kulaklarımızı tıkayarak yolumuza devam ettik. Çalışanları da bu yıldız kuruluşa uygun şekilde, ücretlerini de haklarını da ona uygun şekilde, planlayıp gerçekleştirmek adına bir çalışma başlattık. Bu çalışmada mutlu sona ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Toplu iş sözleşmesinde bir uzlaşmayı yakaladık. Kuşkusuz Teknik AŞ'de çalışan arkadaşlarımızın daha fazlasını beklemek ve daha fazlasını istemek haklarıdır. Çünkü ihtiyaçlar sınırsız imkanlarımız sınırlıdır. Burada THY ve Teknik AŞ imkanlarını sonuna kadar kullanarak, çalışanların motivasyonunu bozmadan,onların geleceğe ait beklentilerini umutlarını kırmadan Teknik AŞ aidiyetini güçlendirmek adına bir fedakarlık yapıldı. Taleplerimizin hemen hemen tamamına yakınında adımlar atıldı. İstenilen her şey olmaz, olsa bunun adı toplu sözleşme olmaz. Özçelik Sendikamızın sözleşmeye yeni ilave ettiği özellikl imza ücreti dediğimiz ücret, geçtiğimiz yıllarda HAV-İŞ ile yapılan sözleşmelerde olmadı” şeklinde konuştu.

Gözümüz kulağımız emeğimiz her şeyimiz havalimanında

İmza töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aycı; “Şimdi öncelikle biliyorsunuz on beş saatlik bir operasyon yapıyoruz. Saatte iki uçuşumuz var. Bu uçuşlarla beraber arkadaşlar bu havalimanının ilk denemelerini de gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Ama şu anki gidişat seferlerimizin hem kalitesi bakımından hem zamanlılığı bakımından hakikaten havalimanımızın ne kadar mükemmel inşa edildiğini yaşıyoruz. Havalimanında ki testler beklediğimizin çok üzerinde gidiyor. Tabii daha ilk üç gün bu kadar şeyi daha şimdiden söylemeyeyim. Allah nazar değdirmesin. Yapılan tüm denemelerinde tüm testlerinde yapılan seferlerde görüyoruz ki, arka tarafında yapılan testler devam ediyor uçuşların arka kalan kısmında. Oralarda da iyi gidiyor testler. Yolcularımızı mutlu görüyoruz. Çalışanlarımızı mutlu görüyoruz. Gerek pilotlarımız gerek kabin memurlarımız,teknisyenlerimiz ve yer hizmetleri personeli kardeşlerimiz bu muhteşem mekanda görev yapıyorlar. Seferlerimizin testleri bu şekilde giderse önümüzdeki günlerde ful kapasiteyle geçeceğiz. Bu başlangıç bizim için iyi bir başlangıç. Memnunuz mutluyuz. Yolcularımızın da mutluluğunu görüyoruz. Gözümüz kulağımız emeğimiz her şeyimiz havalimanında. Yeni Havalimanımız yeni yuvamız. Bir kere daha hayırlı olsun” şekkinde konuştu.

Çalışanlara 5 Bin lira ödeme yapılacak

THY Teknik ile Çelik İş Sendikası arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesine göre çalışanlara bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL net ek ödeme yapılacak.

Ş. ve Özçelik-İş Sendikası arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi, 1 Temmuz 2018 ile 30 Haziran 2021 tarihleri arasındaki üç yıllık dönemi kapsayacak ve yaklaşık 8 bin çalışanın ücretlerinde artış gerçekleştirecek.