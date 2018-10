THY Yeni Havalimanı'na Arkas'la taşınacak

İstanbul'un yeni havalimanına taşınma hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken, Türk Hava Yolları büyük yer ekipmanlarının taşıması için Arkas Lojistik ile anlaştı.

İlk ticari uçuşun 31 Ekim'de gerçekleşeceği İstanbul Yeni Havalimanı'na taşınma planları, rotalar ve diğer çalışmalar tüm hızıyla hazırlanıyor. Türk Hava Yolları büyük yer ekipmanlarının taşıması için Arkas Lojistik ile anlaştı. Arkas Lojistik, Türk Hava Yolları'nın yeni evine taşınması konusunda altı aydan fazla süredir aşama aşama planlama yapıyor. Atatürk Havalimanı'ndan 45 kilometre uzaklıktaki İstanbul Yeni Havalimanı'na taşınmanın dünya havacılık tarihinin en büyük taşınma olayı olduğu belirtiliyor. Tarihe geçecek bu operasyonu özellikle ağır taşımaları üstlenen Arkas Lojistik, birbirinden farklı lojistik araçları ve ekipmanlarıyla gerçekleştirecek. FTL Kapaklı, FTL Tenteli ve Lowbed yanı sıra konteyner iş makinesi ile gerçekleştireceği taşımada Arkas Lojistik, lashing ile stuffing hizmeti de verecek. Büyük taşınmanın toplamda 5 binden fazla TIR ile 45 saatte tamamlanması hedefleniyor.

Ağır yüklere özel taşıma teknikleri ve büyük vinçler gibi ekipmanların yanında hızın da çok önem kazandığı bu çalışmada; istenilen hızda ve zamanda taşımanın gerçekleştirilmesi için simülasyon çalışmalarından, yük takibini sağlayacak barkod sistemine ve çalışacak personelin eğitimine kadar bir çok konu en ince detayına kadar planlandığı bildirildi.

Onur Göçmez: "Bu projede yer almaktan heyecan duyuyoruz"

Arkas Lojistik Genel Müdürü Onur Göçmez, bu projeyi şekillendirmek için tüm ekiplerin altı ay boyunca aralıksız ve incelikle çalıştığını belirterek, işin matematiğinin önemini vurguladı ve bu taşımanın 'lojistik mühendisliği' olarak tanımlanabileceğini belirtti.

Deneme taşımaları ile sürekli kendilerini geliştirdiklerini ve farklı çözümler uyguladıklarını belirten Göçmez, taşıma sürecinin sorunsuz şekilde ilerlemesi adına gerekli teknolojik yatırımların da yapıldığını açıkladı.

Geliştirilen özel bir yazılım ile barkodlama yapılarak taşınacak her ekipmanın stoklarını, sisteme aktarımını, hangi araca yüklendiğini, takibini ve performans değerlendirmelerini yapabileceklerini belirten Göçmez, ayrıca tüm taşıma araçlarının GPRS sistemiyle takip edileceğini, araçların nerede ne kadar süre boyunca durduğuna kadar, taşıma boyunca katettiği yolun ve zamanın an be an kontrol edileceğine dikkat çekti ve bu projede yer almaktan heyecan duyduklarını belirtti.

Dr. Ahmet Bolat: "5 bin tırın taşıyacağı kadar yükümüz var"

Türk Hava Yolları Genel Müdür (Yatırım ve Teknoloji) Yardımcısı Dr. Ahmet Bolat, bayrak taşıyıcının yeni evine taşınma sürecinde Arkas Holding ile iş birliğine değindiği konuşmasında; “Bu operasyon bizi bir havalimanından diğerine ulaştırmakla kalmayacak aynı zamanda ülkemizi dünya sivil havacılığın merkezi konumuna taşıyacak bir başlangıç olacak. 44 ton ağırlığındaki uçak çekme aparatlarından çok hassas aletlere kadar 5 bin tırın taşıyacağı kadar yükümüz var. Bu 5 bin tır peş peşe geldiğinde yaklaşık 100 kilometrelik bir uzunluk oluşuyor. Tüm dünyanın bizi izleyeceği bu devasa yolculukta kendimize güvenilir bir yol arkadaşı seçmemiz gerekiyordu. Bu nedenle Türkiye'nin en büyük lojistik firmalarından olan Arkas Lojistik ile çalışmayı tercih ettik" dedi.