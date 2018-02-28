Diğer
Kategoriler
28 Şubat 2018 12:33

THY yolcularının bagajlarını robot “Leo” taşıyacak

Dünyanın en çok noktaya uçan havayolu olan Türk Hava Yollarının yolcularının bagajlarını robot "Leo" taşıyacak.

THY yolcularının bagajlarını robot “Leo” taşıyacak

28 Şubat 2018 12:33

Atatürk Havalimanında 3 gün denenecek robot Leo başarılı olursa, sayısı artırılacak.


Türk Hava Yollarının yolcularının bagajlarını taşıyacak olan robot "Leo"’yu tanıttı. Atatürk Havalimanında 3 gün denenecek robot Leo başarılı olursa, sayısının artırılacağı öğrenildi.


Leo ‘yu geliştiren ve THY yolcularının hizmetine sunan firmanın yetkilisi Burak Çöme, “Havalimanlarında artan yolcu nedeniyle bagaj işlemlerinde bir sıkıntı oluşturuyor. Bagajları hızlı bir şekilde işlemek için firmamız bagaj robotu geliştirdi. Bu robot yolcunun bagaj bandını okutarak teslim etmesini, bagaj etiketini vererekte güvenli geçmesini sağlayacak. Yolcunun kontuara tekrardan gitmesine gerek kalmayacak. Şu an deneme aşamasında. Türk Hava Yolları ile deneme yapıyoruz. Bir çok havalimanında denendi. Şu an deneme aşamasında. Atatürk Havalimanında üç gün kalacak” dedi.


Bagaj robotu “Leo”, online olarak check-in işlemini evinde, ofisinde tamamlayan veya havalimanı kiosklarından gerçekleştiren yolculara hizmet vermek amacıyla geliştirildi. “Leo”, yolcuları havalimanında karşılayarak, boarding kartının veya cep telefonundaki boarding kare kodunun okutulması ile bagaj etiketi üretiyor ve son aşamada bagajı yolcudan teslim alarak güvenli bir şekilde bagaj teslim noktası çalışanına ulaştırıyor. Proje, yolcuların havalimanındaki işlemlerini daha hızlı ve pratik bir şekilde çözerek seyahatlerinden alacakları keyfe odaklanmalarını sağlamayı amaçlıyor.


Yolcu bagajlarının hedeflendiği sürede ve güvenli şekilde ulaştırılması konusunda 2017 yılını bin yolcu başına 5.1 aksaklık oranıyla Avrupa ortalamasına göre oldukça başarılı bir performansla tamamlayan bayrak taşıyıcı havayolu bagaj operasyonu ile ilgili her yıl ortalama beş büyük projeyi hayata geçirerek yolcu bagajlarına büyük önem veriyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
3
°
C
Hafif Kar Yağışlı
  • Perşembe
    Hafif Kar Yağışlı
    3°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    9°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    9°C
  • Pazar
    Hafif Yağmurlu
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç