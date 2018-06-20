THY’den 119 Dolar’a Güney Avrupa kampanyası

İndirimden yararlanmak isteyen yolcular, İstanbul çıkışlı uçuşlarda, 19 Haziran-4 Temmuz 2018 tarihleri arasında satın alacakları biletler ile 1 Ekim 2018-31 Mart 2019 tarihleri arasında her şey dahil 119 Dolar’dan başlayan fiyatlarla uçma ayrıcalığı elde edecekler.

Her şey dahil gidiş-dönüş 119 Dolar’dan başlayan fiyatlar Türk Hava Yolları’nın resmi web sitesi ücretleri olmakla birlikte bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebilmektedir.

Kapsam dışı seyahat dönemleri ve kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere www.turkishairlines.com web adresinden, 444 0 849 numaralı Çağrı Merkezi’nden veya satış ofislerinden ulaşılabilir.