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18 Haziran 2018 15:56

THY’den Afrika’da yeni uçuş rotası

Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketi unvanını elinde bulunduran Türk Hava Yolları(THY), 122’inci ülke olarak Komorlar Birliği’nin başkenti Moroni’yi uçuş ağına ekledi.

THY’den Afrika’da yeni uçuş rotası

18 Haziran 2018 15:56

Afrika kıtasında ise uçulan nokta sayısı 53’e yükselmiş oldu.


Türk Hava Yolları’nın Afrika’daki yeni uçuş noktası Komorlar Birliği’nin başkenti Moroni oldu. 18 Haziran 2018 tarihi itibariyle başkent ve en büyük şehri olan Moroni uçuş ağına eklendi. Bayrak taşıyıcı havayolunun Moroni seferleri haftada üç frekans olarak icra edilecek ve Seyşeller uçuşları ile bağlantılı olarak gerçekleştirilecek.


Uçulan ülke sayısı 122’ye yükseldi


Afrika’nın doğusunda yer alan Komorlar Birliği üç büyük adadan (Büyük Komor, Anjuan ve Moholi) oluşan bir ülke olma özelliği gösteriyor. Komor adasında bulunan başkent Moroni’ye başlattığı seferler ile stratejik uçuş noktalarına bir yenisini daha ekleyen Türk Hava Yolları Afrika’daki uçtuğu nokta sayısını 53’e yükseltti. Küresel boyutta uçtuğu nokta sayısını ise 304’e çıkararak uçuş gerçekleştirdiği ülke sayısını da 122’ye çıkarmış oldu.


Hint Okyanusu’nda seyahat eden Arap denizciler tarafından “ay adaları” manasında Kumr veya Cezâirü’l-Kamer şeklinde isimlendirilen ve ismini buradan alan Komorlar; hanımeli, orkide ve gardenya gibi kokulu bitkilerin bolluğu sebebiyle batılı ülkeler tarafından “parfüm adaları” olarak da adlandırılıyor. Ülke ekonomisinde en büyük payı ise tarımsal faaliyetler alırken ülkede tropikal iklim özellikleri görülüyor.


Türk Hava Yolları’ Komorlar Birliği’nin başkenti Moroni’ye Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri tarifeli sefer gerçekleştirecek.




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