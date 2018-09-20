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THY'den Business yolcularına özel hizmet

Türk Hava Yolları’nın yeni uygulaması ile kıtalararası uçan Business yolcuları uçuştan önce ikramlarını kendileri belirleyecek.

Türk Hava Yolları'nın yeni uygulaması ile kıtalararası uçan Business yolcuları uçuştan önce ikramlarını kendileri belirleyecek.


Türk Hava Yolları, Business sınıfında seyahat eden yolcularına, yemeklerini uçuş öncesi seçebilmelerine olanak sağlayan projesini uygulamaya aldı. Bu uygulamayla, Türk Hava Yolları'nın Business sınıfta seyahat eden yolcuları, İstanbul çıkışlı belirlenen kıtalararası hatlarda geçerli olmak üzere, web sayfası veya mobil uygulama üzerinden ana yemeklerin seçebilecek. Yolcular bu seçimlerini, uçuşlarının gerçekleşeceği tarihin 1 hafta öncesinden başlayarak son 48 saate kadar olan süre içerisinde yapabilecek.


Bu uygulamadan İstanbul çıkışlı Atlanta, Bangkok, Pekin, Bogota, Boston, Cape Town, Şikago, Guangzhou, Hanoi, Havana, Ho Chi Minh Kenti, Hong Kong, Houston, Cakarta, Johannesburg, Kuala Lumpur, Los Angeles, Manila, Miami, Montreal, New York, Phuket, Port Louis, San Francisco, Sao Paulo, Seul, Şangay, Singapur, Taipei, Tokyo, Toronto, Washington DC, Caracas, Panama City, Madagascar, Durban, Maputo, Buenos Aires'e seyahat eden Business sınıfı yolcuların yararlanacağı açıklandı.


Dilediğin zaman servis imkanı


Türk Hava Yolları'nın kıtalararası uçuşlarda sunduğu diğer yenilik ise Business sınıfı yolcuları, uçuş esnasında ikramlarını istedikleri zaman talep edecekler. Dünyada bazı havayolu şirketinin uyguladığı bu servis konsepti ile yolcular dinlenecekleri ve ikram talep edecekleri zamanı kendileri belirleyecek. Türk Hava Yolları'nın İstanbul çıkışlı ve varışlı tüm kıtalar arası gece seferlerinde yolcular bu servisten faydalanabilecek.

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