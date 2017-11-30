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30 Kasım 2017 21:46

THY’den geniş kapsamlı personel alımı duyurusu

Türk Hava Yolları (THY), çeşitli branşlarda istihdam edilmek üzere personel alımının yapılacağını duyurdu.

THY’den geniş kapsamlı personel alımı duyurusu

30 Kasım 2017 21:46


Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı açıklamada, THY bünyesinde farklı branşlarda personel alımının yapılacağını duyurdu. THY bünyesinde çalışmak isteyenlere çağrı yapan Ekşi, “Türk Hava Yollarının yolculuğunda her alanda görev alacak çalışma arkadaşları arıyoruz. Bu fırsatı lütfen değerlendirin” açıklamasında bulundu.



Farklı branşlarda istihdam


Personel alımına ilişkin Türk Hava Yolları’nın resmi internet sitesinden yapılan duyuruda da istihdama ilişkin ayrıntılı bilgilere yer verildi. Buna göre Anadolu’daki istasyonlardan İkram ve Uçak İçi Ürünler Başkanlığı’na, Uluslararası İlişkiler ve İttifaklar Başkanlığı’ndan Teknik Başkanlığa ve Simülatör Teknisyenliğine kadar birçok birimde personel alımının yapılacağı bilgisine yer verildi.



Anadolu illerinde de alım yapılacak


THY bünyesinde yapılacak alımlar Anadolu’daki bazı şehirleri de kapsayacak. THY, personel ihtiyacı kapsamındaki illeri sıralayan açıklamasında “Antalya (Gazipaşa), Ağrı, Bingöl, Çorlu, Diyarbakır, Erzurum, Isparta, İstanbul, Şanlıurfa ve Van şehirlerinde personel ihtiyacı bulunmaktadır. Çalışma süresince, gerektiği takdirde Türk Hava Yolları’nın yurt içi ve yurt dışı istasyonlarında görevlendirme yapılabilir” değerlendirmesine yer verdi.


THY bünyesinde çalışmak isteyenler başvuru şartlarının detaylarına Türk Hava Yolları’nın resmi internet sitesinden ulaşabilecek.




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