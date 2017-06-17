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17 Haziran 2017 10:45

THY’den kadın basketbolcuları gözyaşlarına boğan sürpriz

Türk Hava Yolları, A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncularına Babalar Günü için anlamlı bir sürpriz hazırladı.

THY’den kadın basketbolcuları gözyaşlarına boğan sürpriz

17 Haziran 2017 10:45

Letonya ile oynanan hazırlık maçı sonrası kendileri için hazırlanan babalar günü videosunu izleyen basketbolcular gözyaşlarına boğuldu.


A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın Türk sponsoru Türk Hava Yolları Babalar Günü için milli basketbolculara özel bir sürpriz hazırladı. FIBA Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında geçtiğimiz hafta Letonya ile oynanan hazırlık maçı sonrasında milliler sahayı terk etmek üzereyken bir anda ışıklar kapandı ve akabinde dev bir ekran açılarak özel bir video yayınlandı.


Gözyaşlarına hakim olamadılar


Sahadaki ışıkların kapanmasıyla birlikte önce ne olduğunu anlamaya çalışan milli takım oyuncuları açılan dev ekranda babalarını görünce duygu dolu anlar yaşadı. Babalarının kendileri için verdikleri mesajları izleyen A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncuları gözyaşlarına boğuldular. Şarkıcı Nilüfer de hazırlanan babalar günü klibinde ‘canım babam’ isimli eseri seslendirdi.


Koşarak babalarına sarıldılar


Babalar günü için hazırlanan özel videonun ardından ışıklar yeniden açıldı ve perdenin arkasından bu kez A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncularının babaları çıktı. Gözyaşları içinde babalarını karşısında gören kadın basketbolcular koşarak babalarına sarıldı.


Türk Hava Yolları’nın sosyal medya hesaplarından yayımlanan babalar günü özel klibi izleyenleri de duygulandırdı. Klip kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.




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