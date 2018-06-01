THY’nin eski genel müdürleri iftarda buluştu

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, düzenlediği iftar programı ile Türk Hava Yolları’nın eski genel müdürlerini ağırladı. Türk Hava Yolları Genel Yönetim Binasında gerçekleştirilen davete Temel Kotil (2005-2016), Abdurrahman Gündoğdu (2003-2005), Yusuf Bolayırlı (1997-2003), Atilla Çelebi (1994-1997) ve Cem Kozlu (1988-1991) katıldı.

Katılımları için eski genel müdürlere teşekkür eden Ekşi, "Türk Hava Yolları ülkemizi dünyada temsil eden en önemli markalarımızdan. Yakaladığımız başarılardaki değerli katkıları için eski Genel Müdürlerimize Türk Hava Yolları ailesi olarak bir kez daha teşekkür ederim. Onlarla yükseldik. Hep birlikte daha da yükseklerden uçacağız" dedi.

Genel Müdür Bilal Ekşi, iftar sonrasında konuklarına, ’Sizinle yükseldik’ yazılı plaket takdim etti. İftar yemeğinin ardından Türk Hava Yolları’nın son yıllardaki hızlı gelişimi üzerine sohbet eden konuklar, birbirleriyle unutamadıkları anılarını paylaştı. Program, toplu fotoğraf çekimiyle sonlandı.