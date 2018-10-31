THY'nin İstanbul Havalimanı'nda ilk seferi gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi açılışı gerçekleştirilen İstanbul Havalimanı'nda ilk tarifeli sefer gerçekleşti. Türk Hava Yolları'nın Boeing 777-300 tipi geniş gövdeli yolcu uçağı, Ankara seferini gerçekleştirmek üzere 349 yolcusuyla pistten kalktı. Sefere katılan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, yolcularla tek tek ilgilendi.

İstanbul Havalimanı'nda ilk tarifeli uçuş, THY'nin Ankara seferi oldu. Türk Hava Yolları'na ait yolcu uçağı saat 11.20'de Ankara'ya gitmek üzere İstanbul Havalimanı'ndan havalandı. İlk uçuşa katılan THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, yolcularla tek tek ilgilendi. Minik çocukları kucağına alarak seven Aycı, yaşlıların da elini öptü. THY hostesleri de ilk uçuşa katılan yolculara hatıra olarak rozet dağıttı.

İlk seferle ilgili konuşan THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, "Bundan sonra görev bizim. Ülkenin milli bayrak taşıyıcısı olarak bundan sonra sancak emanetimiz. Milletimizin devletimizin emaneti THY'nin emanetidir" dedi.

İstanbul Havalimanı'nın inşasıyla yeni bir vizyon ve misyon ortaya konduğunu söyleyen Aycı, "Ülkemizin potansiyeli daha iyi ortaya çıkacak. Ülkemize gelen ziyaretçi sayısı artacak. Ülkemizin dünyaya verdiği bağlantı sayısı artacak. Ülkemiz dünyanın havacılık merkezi olacak. Dünyanın en büyüğü olmaktan daha önemli olan şey, dünyadaki en büyük hoşgörü ülkesinin, kardeşlik ülkesinin, misafirperverlik ülkesinin, Yunus'un, Mevlana'nın birikimini dünya ile paylaşmak. Sivil havcılık yanında pek çok sektör bundan fayda görecek. Arkadaşlar THY de bunun bayraktarlığını yapacak. Büyümeye devam edecek. Bu bir zafer uçuşu, zafer anıtımızdan zafer şehrimize uçacağız, hayır olsun" şeklinde konuştu.

İlk uçuşa katılan yolcular da tarihi bir ana tanıklık etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.