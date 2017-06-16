THY’nin kabin memurları işaret dili öğreniyor

Temmuz ayında Samsun’da düzenlenecek İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları öncesinde toplam 150 kabin memuru işaret dili eğitimi alacak.

Türk Hava Yolları, yolcu memnuniyetini arttırmaya yönelik yeni bir çalışmaya daha imza attı. Bu kapsamda bayrak taşıyıcı havayolu şirketi THY, bünyesinde görev yapan kabin memurlarına işaret dili eğimi vermeye başladı. İşitme engelli yolcuların uçuş sırasındaki talep ve isteklerine daha iyi anlayarak bu yönde hareket edebilmek amacıyla hayata geçirilen uygulamanın ilk kursiyerleri mezun oldu. Tamamı kabin memurlarından oluşan 30 kursiyer, 6 günlük işaret dili eğitiminin ardından THY Uçuş Eğitim Başkanlığı’nda düzenlenen törenle mezun oldu.

Amaç, işitme engelli yolcularla daha iyi iletişim kurmak

Projenin detaylarına ilişkin bilgiler veren THY Kabin Hizmetleri Başkanı Nevin Çolak “THY olarak kabinde yolcularımızla iletişimde sınır yok diyoruz. İşitme engelli yolcularımız da bizlerle uçuyorlar. Bu yolcularımızın güvenli uçmaları bizim için çok önemli. Bugün burada eğitim mezuniyeti için bir araya geldik. Evrensel işaret dili eğitimi alan kabin memuru arkadaşlarımız bu eğitimle işitme engelli yolcularımız olduğu zaman onlarla iletişime geçerek kendilerini emniyetli hissetmelerini sağlayacaklar. Ayrıca özellikle Temmuz ayında Samsun’da işitme engellilere yönelik olimpiyatlar olacak. Burada Gençlik ve Spor Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Çünkü bu olimpiyatları düzenleyerek bize bu konuda çok katkıda bulundular. Biz de bakanlığımızın katkısıyla ortalama 150 kabin memuru arkadaşımıza 6 günlük bir eğitim verme imkanı bulduk” şeklinde konuştu.

Engelli olimpiyatlarında işaret dili bilen kabin ekipleri hizmet verecek

Bu yıl 23’üncüsü düzenlenecek İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’nın Samsun’da gerçekleştirileceğine de dikkat çeken Nevin Çolak, “THY olarak uçuşlarımızda işitme engelli yolcularımız olursa bu yolcularımıza ihtiyaçlarını ve sorularını yanıtlamış olacağız. Temmuz ayındaki olimpiyatlarda ortalama 8 bin işitme engelli sporcumuz ve engelli izleyicimiz gelecek. Sayı hiç az değil. Çünkü Samsun’a gelecek yolcularımız Amasya ve Merzifon üzerinden de gelecek. Bu yolcularımıza işaret dili bilen ekiplerimizle hizmet vereceğiz. Gelecek yolcu sayısı azımsanacak gibi değil. Çünkü kıyaslama yaptığınızda 2016’da THY ile uçan işitme engelli yolcu sayısı ortalama 6 bin” dedi.

Kabin memurları gönüllü katılımcı oldu

Gönüllü olarak işaret dili eğitimi alan kabin memuru Merve Balcı “yolcularımızın kalplerine dokunmak bizler için çok önemli, engelli yolcularımızın da aynı şekilde. Biz bu konuda kendimizi eksik gördük ve bu eğitimi almak için gönüllü olduk. Diliyoruz ki engelli yolcularımızın kalplerine daha çok dokunacağız” diye konuştu.

İşaret dili eğitmeni Eğitmen Ali İsmet Öner, “İlk olarak bu proje Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu’ndan geldi. THY’de uluslar arası işaret dili eğitimi verileceği söylendi. Ben de gönüllü olarak katılarak öğrencilerimle tanıştım. Çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Ben de doğuştan işitme engelliyim sıkıntılarımız hep iletişimle ilgili oluyor. Bireysel olarak eğitim verdim. Çok heyecanlı ve isteklilerdi. Bu duyguları gördüğüm için ben de çok mutlu oldum” dedi.

THY’nin işitme dili eğitimleri kapsamında ilk etapta ortalama 150 kabin memuruna dili eğitimi verilecek. Proje kapsamında eğitim alanların sayısı ilerleyen dönemde artabilecek.