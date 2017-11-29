Diğer
Kategoriler
29 Kasım 2017 10:50

THY’nin mobil uygulamasına yoğun ilgi

Türk Hava Yollarının (THY) mobil uygulamasına 1 milyon 737 bin 428 kişi giriş yaptı.

THY’nin mobil uygulamasına yoğun ilgi

29 Kasım 2017 10:50


THY’nin geçtiğimiz günlerde yenilediği “Smart Mobile” uygulamasına 14-28 Kasım tarihleri arasında 1 milyon 737 bin 428 kişi giriş yaptı. Sisteme giriş yapan kişilerden 430 bin 956’sı mobil uygulamayı akıllı telefonlarına indirdi. Aynı dönem içerisinde 48 bin 150 kişi ise mobil uygulamayı kullanarak bilet aldı. THY’nin Smart Mobile uygulamasının gördüğü ilgiden memnun olan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, rakamları sosyal medya hesabından duyurdu. Ekşi, ”Mobil uygulamamız kullanım raporu. 430 binden fazla kullanıcı mobil kullanıyor” paylaşımını yaptı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
13
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    13°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    19°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    19°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    17°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç