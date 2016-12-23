Tıbbi yardım eğitimi kursiyerleri sertifikalarını aldı

Bayrampaşa Belediyesi, tıbbi yardım eğitimi alan kursiyerlere sertifikalarını düzenlenen törenle verdi.

Bayrampaşa Belediyesinin 2 yıl önce başlattığı kurs, ilk kursiyerlerini mezun etti. 2 yıldır eğitim veren İlk Yardım Eğitim Merkezinin sembolik açılışı ve kurs eğitimini bitiren kursiyerlere sertifikalarının verilmesi için tören düzenlendi. Törene Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner de katıldı. Tıbbi yardım eğitimi ile ilgili sinevizyon gösteriminin ardından İlk Yardım Eğitim Merkezi sorumlusu Dr. Kenan Kır, merkezin faaliyetleri hakkında detaylı bir sunum yaptı.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, belediye olarak sağlık alanında önemli projeleri yürüttüklerini ifade etti. Sağlık hizmetlerinin vatandaşlar için önemine değinen Aydınder, “İki yıldan beri 250’nin üzerindeki kursiyerlerimize tıbbi ilk yardımdaki acil müdahaleyi öğrettik. Bunların pratiğini yaptık ve 2 yıl sonunda da burada sertifikaları kursiyerlerimize dağıttık. Eğitmenlerimiz 2 yıl boyunca kursiyerlerimize sürekli eğitim vererek, onların ilk tıbbi müdahalede nasıl bulunacakları hakkında bilgiler verdi. Bu sertifikalar aynı zamanda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından onaylı sertifikalardır. Bu vesileyle Bayrampaşa Belediyesi olarak sağlıktaki bu açılımlarımızın içerisinde bu önemli projemizle Türkiye’de ilk defa sertifikalı tıbbi ilk yardım kursu veren belediye olma imkanına kavuşmuş olduk” dedi.

Tören sonunda Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner tarafından kursta eğitim veren eğitmenlere plaketleri takdim edildi. Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere de sertifikaları Başkan Aydıner tarafından verildi.