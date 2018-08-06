Zirvede yaptığı konuşmada üniversite adaylarına seslenen Pekcan: “Türkiye olarak yeni teknolojilere, tasarıma yatırım yapmaya kararlıyız ve hazırız. Size çok iş düşüyor, biz hazırız” dedi.

İbn Haldun Üniversitesi,’Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi’ başladı. Ataşehir’de düzenlenen zirveye, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile bakanlık çalışanları katıldı.

“Size çok iş düşüyor biz hazırız”

Zirvede üniversite adaylarına yönelik konuşma yapan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Biz Türkiye olarak İtalya ile Hindistan arasına konumlanmış serbest piyasa ekonomisine sahip Avrupa Birliği ile gümrük birliği anlaşması olan ve dünyanın ilk 20 ekonomisin arasında olan bir ülkeyiz. Türkiye’de önceleri üretmek önemliydi. Mühendislik bölümleri çok revaçtaydı. Daha sonra üretmeye başladık. Üretmek ile beraber en iyi şekilde pazarlayıp satabilme yönetim becerileri önem kazandı. İktisat, işletme, pazarlama bölümleri öne çıktı. Üretim yapıları tamamen değişecek. Yapay zeka gündelik alanda bir çok alana girecek. Bunların hepsi ekonomiyi de değiştirecek. Bu yenilikleri başarıyla yakalayan ülkeler yükselecek. Bu gerçekler ışığında Türkiye olarak yeni teknolojilere, tasarıma yatırım yapmaya kararlıyız ve hazırız. Size çok iş düşüyor biz hazırız. Bu doğrultuda Türkiye olarak önümüzde Cumhuriyetimizin 100’ncü yıl dönümü olan 2023 ve Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği 2053 vizyonumuz ve hedeflerimiz var. Tarihi İpek Yolu üzerinde nasıl konumlanacağımız çok önemli. Bu hat üzerinde doğru konumlanabilmek için bu hat üzerindeki sosyolojiyi dinleri ve dilleri çok iyi bilmemiz gerekir” dedi.