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30 Ağustos 2018 11:51

Ticari taksi sürücüsü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden atlayarak intihar etti

Ticari taksi sürücüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden atlayarak intihar etti.

Ticari taksi sürücüsü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden atlayarak intihar etti

30 Ağustos 2018 11:51

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından karaya çıkartılan cenaze, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.


15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde sabah saat 08.50 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Ticari taksi şoförü olduğu öğrenilen Penay Candar (37) isimli vatandaş, ticari aracını 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde durdurdu. Sonrasında köprünün korkuluklarına koşan Candar, köprüden atlayarak intihar etti.


Candar’ın atladığını gören köprüde görevli polis memurları durumu deniz polisi ve sahil güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri, kısa süre içerisinde intihar eden şahsı denizden alarak karaya çıkardı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, Candar’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından Candar’ın cenazesi Yenibosna’da bulunan İstanbul Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.


Polisin konuyla ilgili incelemesi devam ediyor.




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