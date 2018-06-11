Başkan adayı Gülle, "TİM 27 sektörün ve 70 bin ihracatçının takip merkezi olacaktır. Yerli ve milli sektörlerimizi sadece rakipleri pahalı hale getirerek koruyamayız. Mal ve hizmet üretenin maliyetini düşürmek için her türlü çabayı vermek zorundayız. Dış ticaret fazlası verene kadar mücadele edeceğiz" dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan adaylığını açıklayan son isim İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı Birlikleri (İTHİB) Başkan Yardımcısı İsmail Gülle, basın mensupları ve ihracatçılarla buluştu. İsmail Gülle, ”Hedefimiz cari açığın milli gelire oranını önce yüzde 3’ler seviyesine indirmek ardından da cari fazla veren bir ülke haline getirmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

Yaptığı açılış konuşmasında önemli açıklamalarda bulunan İsmail Gülle adaylık kararını tek başına almadığını söyledi. Gülle başkanların, yönetim kurulunun, ihracat ailesinin ve delegelerin gönül ve inanç birliği ile aday olduğunu aktardı. Dijital dönüşüm çağını yaşadığını aktaran Gülle şunları söyledi: “Artık eskisi gibi işler kağıt ile kalem ile bir binadan diğerine gitmek ile olmuyor. Her şey bilgisayar ekranlarından, akıllı cihazlardan ve ya diğer teknolojik mecralardan tamamlanıyor. Artık üretim öncesi ve sonrası faaliyetlerin ihracat fiyatlarında ki payı çok büyük. Marka, tasarım, teknoloji, Ar-Ge ve inovasyon ile üretecek, lojistik, pazarlama ve reklam ile destekleyeceğiz. Ürettiklerimiz mal ya da hizmet değil, çözüm haline geldiğinde değeri artacak. Çünkü mal ve hizmetin rakibi çok ama tüketicinin derdine derman olanın rakibi yok. Geride bıraktığımız sürede birlikte markalaşma, tasarım ve inovasyonda ve teknoloji üzerinde birçok atılım yaptık. Şimdi bu atılımı ihracat ailesinin tamamı ile devam ettirmek arzusundayız. İşte bu da beni başkan adayı olmam için cesaretlendiren bir başka unsurdur”.

“Dış ticaret fazlası verene kadar mücadele edeceğiz”

TİM, 27 sektörün ve 70 bin ihracatçının takip merkezi olacağının müjdesini veren Gülle, “Delegelerin teveccühü ile TİM’in yöneticiliğine seçilirsek, Ülkemiz için çok faydalı ama oldukça zor bir işin başında olacağımın sözünü veriyorum. Dış ticaret fazlası verene kadar mücadele etmek, elbette bu kolay bir iş değil. Yapılmayacak bir iş de değil. Biz başlarız ve yaparız Allah’ın izni ile. TİM 27 sektörün ve 70 bin ihracatçının takip merkezi olacaktır. Yerli ve milli sektörlerimizi sadece rakipleri pahalı hale getirerek koruyamayız. Mal ve hizmet üretenin maliyetini düşürmek için her türlü çabayı vermek zorundayız” ifadelerine yer verdi.

“Cari fazla veren bir ülke haline geleceğiz”

İhracatçıların mücadele verdikleri yer küresel piyasalar olduğunun altını çizen Gülle, Küresel rekabette öne çıkmak için mutlaka üretim öncesi ve sonrası katma değer oluşturacak faaliyetleri dikkate alınması gerektiğini söyledi. Gülle, “Cari açığın milli gelire oranını önce yüzde 3’ler seviyesine indirmek ardından da cari fazla veren bir ülke haline getirmek zorundayız”dedi.

“En az 10 tane star-up projesi gerçekleştireceğiz”

İnsan kaynağı kalitesini artırılmasının önemli olduğunu aktaran İsmail Gülle, sözlerine şöyel devam etti; “Elbette ihracatın katma değerini arttırırken iş dünyası olarak bize düşen bir vazifeyi de yerine getirmek zorundayız. O da insan kaynağımızı kalitesini artırmaktır. Bundan sonra ihracat şirketlerimizin tamamı ve Türkiye İhracatçıları Meclisi aynı zamanda bir eğitim kurumu gibi çalışmak durumundadır. TÜBİTAK ve ulusal, uluslararası kuruluşlarla omuz omuza çalışıp akademi ve iş dünyasının ortaklığıyla her yıl en az 10 tane startup projesi gerçekleştirmek için çalışacağız.Sadece vazifemiz mal üretmek değil, hizmet üretmektir. Bu çerçevede tüm sektörlerin yanında yazılım ihracatını desteklemeye devam edeceğiz. Bugüne kadar hükümetlerimiz tarafından verilen teşvikleri müteşekkiriz. Ancak sadece istihdam maliyetlerinin değil ihracatçının tüm maliyetlerinin rekabetçi seviyeye getirilmesi gerekmektedir. Eğer bunda başarılı olursak bugüne kadar vatanını milletini seven ihracatçılar var güçleriyle çalışacaklardır”.

“İhracatının kilogram değerini 4 dolar seviyelerine çıkacak”

En önemli vazifelerinden birisi İhracatçıların katma değerini artıracak ihracatının kilogram değerini 4 dolar seviyelerine çıkarmak olduğunu belirten Gülle, Bundan sonra ihracatçının sağladığı kaynakları doğrudan ihracatçının hizmetine sunacağız. Sorunları çözen vizyonu olan insan kaynağı ile geleceğe yürüyeceğiz. Mal ve hizmet ihracatımıza katkı verecek olan tüm unsurların fabrikaların yerli ve milli olmasıdır. Hedefimiz 7/24 ihracat yapan ihracat 4.0 ile buluşan bir Türkiye’dir. İhracatçı sayısını yüz binlerle anılacak bir Türkiye’dir. Çünkü amacımız dış ticaret fazlası veren Türkiye’yi oluşturmaktır. İşte bu duygu ve düşüncelerle Türkiye İhracatçılar Meclis’ne başkanlığını açıklıyorum” ifadelerine yer verdi.