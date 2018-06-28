Yaklaşık 71 bin üyesi bulunan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) yeni başkanını seçmek için sandığa gidecek. 440 delegenin oy kullanacağı TİM Genel Kurulu’nda yeni başkan 30 Haziran Cumartesi günü belli olacak.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Adayı İsmail Gülle, ihracatçıların sesi olan ve onlar adına hareket eden bir yönetimin seçileceğini ifade ederek, “24 Haziran Pazar günü Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimi yapıldı. Bu seçimde Türkiye yeni bir sistemi, dönemi ve yönetimi oyladı. Bu yönetim başarıyla sonuçlandı. Türk halkı güveni ve istikrar seçti. İnşallah bu hafta sonu da yeni dönemde, yeni bir yönetimle yeni hedefleri olan İhracatçılar Meclisi Başkanı’nı seçecek. Seçilen yönetimi uyum içerisinde çalışacak; yeni Türkiye hedeflerine hizmet edecek çok daha vizyoner ve heyecanlı, ihracatçıların sesi olan onlar adına hareket eden ve onlardan bütün taleplerini gerçekleştirmek için mücadele eden bir yönetim seçilecek” dedi.

“20 yıldır ihracatçı birlikleri içerisindeyim”

Başkan Adayı İsmail Gülle, ihracatçı birliklerinin her kademesinde uzun yıllar görev yaptığını ve tecrübelerini ihracatçıların hizmetine sunma amacında olduğunu söyledi. Gülle, şu ifadeleri kullandı:

“20 yıldır ihracatçı birlikleri içerisindeyim. Her kademesinde görev yaptım. Özellikle kamuyla, bürokrasiyle ve ihracatçılarla olan iletişimlerde çok ciddi bilgi birikimim var. Bu bilgi ve birikimimi; sanayiciliğimi, üreticiliğimi ihracat ile olan bütün yaşadığım süreçleri ihracatçıların hizmetine sunmak amacındayım. Yaşadığım süreç içerisinde eksiklikleri çözmek ve çok daha dinamik bir TİM yönetmek istiyoruz.”

“Sadece başkan ile değil yönetimle; ben değil, biz yapacak şekilde organizasyon yapacağız”

İhracatçıların sorunlarını direkt dinleyebilecek sistemler geliştireceklerini vurgulayan Gülle, “TİM’in 440 tane delegesi var. Bunlar sadece genel kurulda gelip oy kullanmak, el kaldırıp indirmek üzerine görevliler. Bu meclisi üç ayda bir toplayarak daha etkin ve verimli bir meclis oluşturmak ve TİM’i bütün herkesin fikirlerini; projelerini, sorunlarını paylaştığı bir noktaya getirmek ve TİM’in 500 milyar dolarlık ihracat hedefini uygun bir şekilde yapılmasını yönetecek bir anlayışı getirmek istiyoruz. TİM sektörler konseyinde 27 tane sektör var. Bu sektörde de yönetim dışında kalanlar yedek bekleyen oyuncular gibi bütün sektörler konseyini çok daha verimli, bir yönetim gibi çalıştırmak arzusundayız. Bunlar da milyarlarca dolarlık ihracatı yapan bu arkadaşlarımızın da bütün enerjisiyle ihracat adına çalışmalarını temin etmek istiyoruz. Başkan vekillerini çoğaltmak ve onların yetki ve sorumluluklarını artırmak istiyoruz. Burada herkese sorumluluk verip, herkesin bu yükü birlikte taşıyabileceği daha paylaşımcı ve katılımcı bir yönetim tekniği oluşturmak istiyoruz. Sadece Başkan ile değil yönetimle, ben değil, biz yapacak şekilde organizasyon yapacağız. İhracatçıların sorunlarını direkt dinleyebilecek sistemler geliştireceğiz. İhracatçılara bütün dünyadaki, borsalardaki, emtialardaki gelişmeleri ulaştıracağız” diye konuştu.

“İhracatçılara gözümüz gibi bakacağız”

İhracatçı sayısını 70 binden 100 bine çıkartmayı hedeflediklerini söyleyen Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Adayı İsmail Gülle, ihracatçıların finans sorunlarına cevap verecek kaynakları artırmak istediklerini söyleyerek, şöyle konuştu:

“Eximbank ihracatçının bankası; bugüne kadar çok hizmetleri oldu. Kaynaklarının daha da artırılarak bütün ihracatçıların finansal sorunlarına cevap verecek hale getirmek istiyoruz. İhracat ve hedefler büyüdükçe kaynaklara daha çok ihtiyacımız olacak ve bunu sağlamak için çalışacağız. İhracatçımızın 70 bin ailesi var, bu ailenin ilk bini ihracatın yüzde 60’ını, 69 bini ise yüzde 40’ını yapıyor. O ilk bin ihracatçımıza gözümüz gibi bakacağız. Onlar Türkiye’nin ihracatının değerleri, biz o değerleri 40 yılda meydana getirdik. İhracatın çok geniş bir alanı var. Yüzde 40’lık alanda 69 bin ihracatçı var. Bu ihracatçılarımızın finansal sorunlarını özellikle pazara giriş, üretimle ilgili sorunlarının çözümünde çok daha proaktif olarak onların büyümesi, gelişmesi ve daha fazla ihracatın artırılması için çalışacağız. E-ihracat dünyamızın yeni sistemi. E-ihracatı kayıt altına alıp bu pazarın gelişmesi yönünde katkı sağlayacağız. Böylelikle ihracatçılarımızı 70 binlerden 100 binler seviyesine çıkartacağız. Daha geniş bir kapsama alanıyla ihracatın büyük alanda genişlemesini ve yeni kurulan birliklerle 250 milyar dolarlık ihracat hedefine doğru yürümesi için çalışacağız.”

“Yeni bir TİM ve yeni bir yönetim amacıyla yola çıktık”

İsmail Gülle, ihracatta bürokratik işlemlerin azaltılması ve basitleştirilmesi için çalışmalar yapacaklarını da kaydederek, “Yeni bir TİM ve yeni bir yönetim amacıyla yola çıktık. Bizim amacımız Türkiye’deki ihracat felsefesini, başkanların yetkilerini artırarak daha fazla konuda kara vermelerini sağlayacağız. En önemlisi Türkiye’de ihracatçının beyanını esas kılmak istiyoruz. İhracatçılar dünyanın en zor işini yapıyorlar; dünyadaki rekabet üzerinden dünyanın her tarafına mal satıyorlar. İthalat ve ihracat yaparken bürokratik işlemlerden geçiyorlar. İhracatçının beyanını esas kılarak onların işlemlerini basitleştirmek ve çok daha çabuk hizmeti alması adına bunun beyanını esas kılıp arkasından denetimi getirmemiz lazım. İhracatçının sorunu hiç beklememeli, anında çözülmeli ve bu nedenle ihracat ailesinin ihtiyacı olan enerjiyi, sinerjiyi yeni TİM ile yeni bir yönetimle yapma arzusundayız. İnşallah cumartesi günü delegelerin takdiriyle bunu başaracağız” açıklamasında bulundu.