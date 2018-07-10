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10 Temmuz 2018 08:35

Tim Başkanı Gülle: “Yeni kabine Türkiye’yi 2023 yılı hedefine taşıyacak”

İSTANBUL (İHA) Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesi ve açıklanan kabine ile ilgili değerlendirme yapan TİM Başkanı Gülle, “Cumhurbaşkanımız liderliğinde, ülkemizi 2023 hedeflerine taşıyacak kadrolar artık belli oldu.

Tim Başkanı Gülle: “Yeni kabine Türkiye’yi 2023 yılı hedefine taşıyacak”

10 Temmuz 2018 08:35

Yeni sistemle birlikte artık bürokratik işlemler hız kazanacak, Hükümetin karar alma mekanizmaları daha hızlı ve etkin bir şekilde işleyecek” dedi.


Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yemin ederek göreve başlaması ve yeni sistemin ilk kabinesinin açıklanması konusunda değerlendirmelerde bulundu.


Türkiye’nin yeni sisteme resmen geçtiğini belirten TİM Başkanı Gülle, “Bu yeni dönem tüm ülkemiz için hayırlı olsun. Artık çok farklı bir yönetim, farklı bir Hükümet anlayışı göreceğiz. Cumhurbaşkanımız liderliğinde, ülkemizi 2023 hedeflerine taşıyacak kadrolar artık belli oldu. Göreve gelecek Bakanlarımızın, hem hizmet hem de koordinasyon konusunda son derece başarılı olacaklarına yürekten inanıyoruz. Yine özel sektör kökenli Bakanlarımız, firmalarımızı çok daha iyi anlayacak, taleplerimizi çok daha isabetli bir şekilde değerlendirecek. Nice ekonomik ve ticari başarılar bizleri bekliyor” dedi.


“Ruhsar Pekcan ihracatçıların sorunlarına çözüm üretecek”


TİM olarak yeni sistemde, Ekonomi Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın birleşmesi ile oluşturulan Ticaret Bakanlığı ile birlikte çalışacaklarını kaydeden Gülle şunları söyledi:


“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte artık bürokratik işlemlerin hız kazanması, Hükümetimizin karar alma mekanizmalarının da daha hızlı ve etkin bir şekilde işlemesi en önemli avantajlar. Bu sayede ülkemizin ekonomik kalkınma süreci de güçlü bir şekilde devam edecek. Yeni sistemimizin ilk kabinesinde yer alan Bakanlarımıza tüm ihracatçılarımız adına başarılar diliyoruz.


Türkiye ihracat ailesi son dönemlerde gerçekleştirdiği sürekli ihracat artışları ile ülkemiz için de moral kaynağı olmuştur. Bu güne kadar bizlerden desteğini esirgemeyen, tüm sorunlarımızın çözümünde yanımızda olan ve vizyonuyla ihracatçının cesaretini artıran Sayın Bakanımız Nihat Zeybekci’ye ihracat camiası adına şükranlarımızı sunarız.


Ticaret Bakanlığı görevine gelerek Türkiye’nin hem iç hem de dış ticaret gemisinin kaptanlığı görevini yürütecek olan Ruhsar Pekcan’ın da ülkemizin ticaret erbabının ve ihracatçılarının sorunlarına çözüm bularak, onların küresel rekabette daha güçlü konuma gelmelerine destek olacağına hiçbir kuşkumuz yok. 2017’de 71 bin firmamız ihracat yaptı. Bu firmalarımızın tamamına yakını aynı zamanda iç piyasada da faaliyet gösteriyor. İki bakanlığın tek elde toplanması, bu anlamda bizler için son derece olumlu bir gelişme. Önümüzdeki süreçte artık belirsizliklerin son bulmasıyla birlikte, ülkemizde siyasi istikrarın sağlanması neticesinde ekonomik istikrarın da sağlanarak Türkiye’nin ekonomik sıçrayışının çok daha güçleneceğine inanıyoruz. Bu yıl için hedeflediğimiz 170 milyar dolar üstü ihracat hedefimize emin adımlarla ilerleyeceğiz.”




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