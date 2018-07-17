Diğer
Kategoriler
17 Temmuz 2018 11:11

Tim Cahill milli takımı bıraktı

Avustralyalı futbolcu Tim Cahill, mili takım kariyerini noktaladığını açıkladı.

Tim Cahill milli takımı bıraktı

17 Temmuz 2018 11:11


Rusya’da düzenlenen 2018 Dünya Kupası’na grup aşamasında veda eden Avustralya’nın başarılı futbolcusu Tim Cahill, milli takımı bıraktığını açıkladı. Avustralya forması ile 107 maça çıkan ve 50 gol atma başarısı gösteren 38 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avustralya Milli Takım kramponlarımı bugün resmi olarak asıyorum. Ülkemi temsil etmenin ne anlama geldiğini hiçbir kelime anlatamaz. Milli Takım sürecimde bana destek olan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
31
°
C
  • Çarşamba
    31°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç