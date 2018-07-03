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03 Temmuz 2018 13:14

TİM’de Gülle dönemi resmen başladı

TİM’in yeni başkanı İsmail Gülle görevi eski başkan Mehmet Büyükekşi’den devraldı.

TİM’de Gülle dönemi resmen başladı

03 Temmuz 2018 13:14

Gülle devir teslim töreninde yaptığı konuşmada "Bu ailenin, bu ülkeye çok büyük bir görevi var. Ülkenin müreffeh toplum olma yolundaki en önemli yük bizim üzerimizde. Bu ülke kişibaşı gelirini artıracaksa, bu ülke zenginleşip rekorlar kıracaksa bunu biz ihracatçılar yapacağız. Sorumluluğumuzun ve yükümüzün ne olduğunu biliyoruz. Bu yük bir kişini yükü değil, kusura bakmayın ben bu yükü tek başıma değil sizlerle beraber taşımak üzere aldım" dedi.



Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM), 30 Haziran Cumartesi günü düzenlenen 25’inci Olağan Genel Kurul’unda başkan seçilen İsmail Gülle görevi, eski başkan Mehmet Büyükekşi’den devraldı. Çok sayıda ihracatçı ve birlik başkanı katılımıyla Dış Ticaret Kompleksi’nde düzenlenen devir teslim töreninde konuşan TİM’in yeni başkanı İsmail Gülle, “Bu ailenin, bu ülkeye çok büyük bir görevi var. Ülkenin müreffeh toplum olma yolundaki en önemli yük bizim üzerimizde. Bu ülke kişibaşı gelirini artıracaksa, bu ülke zenginleşip rekorlar kıracaksa bunu biz ihracatçılar yapacağız” dedi.



“Bu yükü tek başıma değil sizlerle beraber taşımak üzere aldım”


Bundan sonraki süreçte şimdiye kadar olduğu gibi aynı heyecan ve ciddiyetle çalışacaklarını söyleyen Gülle, “Biz bu sorumluluk çerçevesinde çalıştık, inşallah bundan sonrada bu sorumluluk, bu ciddiyet ve heyecanla çalışacağız. Sorumluluğumuzun ve yükümüzün ne olduğunu biliyoruz. Bu yük bir kişini yükü değil, kusura bakmayın ben bu yükü tek başıma değil sizlerle beraber taşımak üzere aldım. Hepiniz yaptığınız işin en iyi bilenisiniz. Bana düşen görev koordinasyonu sağlamak ve bir ekip olarak bu işi yönetmek. Bunu birlikte yapacağız ve başaracağız. İnanın bana bir gün olsun inancımı yitirmedim. Allaha çok şükür ki bir gün de mahçup olmadım. Bizim bakışımızda bir farklılık var. iyi niyetle istihdam yapıyoruz, ihracat yapıyoruz ve dünyaya satıyoruz. Bu işleri yapan insanlar her şeyi yapabilirler” ifadelerini kullandı.



Eski başkan Mehmet Büyükekşi ise konuşmasında geçtiğimiz 10 yıllık dönemde birlikte çalıştığım tüm ekibe teşekkür ederek haklarını helal etmelerini istedi.



Konuşmaların ardından iki başkan birbirlerine hediye takdiminde bulundular.




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