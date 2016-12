Türkiye ekonomisinin lokomotifi inşaat, inşaat sektörünün dinamosu Tesisat ve İnşaat Malzemecileri Federasyonu’nun (TİMFED) sektörün yakın geleceğine ışık tutacak TİMFED Sektör Araştırma Raporu 2016 açıklandı.

TİMFED, 2007 yılında Türkiye genelinde tesisat inşaat yapı malzemeleri alanında üretim, pazarlama, bayilik ve dağıtım kanallarından oluşan 7 derneğin bir araya gelerek kurduğu sektörel bir federasyondur. Sektör Araştırma 2016 Raporu; TİMFED’in öncülüğünde Türkiye dışındaki önemli kuruluşların (ITC, IBM, OECD, Global Construction Handbook, WB gibi) kaynakları, TÜİK, Kalkınma Bakanlığı, YEM, firma web siteleri gibi yerli kaynaklar taranıp veriler değerlendirilmiş ve TİMFED üyesi firmalarla görüşülerek hazırlanmıştır. Raporda, federasyon çatısı altında bulunan seramik kaplama malzemesinden, armatürlere, banyo-mutfak mobilyasından pencereye, boyadan ısıtma cihazlarına kadar sektöre ve Türkiye ekonomisine katma değer sağlayan tüm alt dalların geleceğine yön verecek istatistiki veriler ve ön görüler yer alıyor.

“Sektöre ciddi emekler verildi"

Basın toplantısı öncesinde de bilgilendirmede bulunan TİMFED Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Çelik inşaat sektörüne ciddi emekler verdiklerine vurgu yaparak, “Kurulduğumuz gün, Türkiye’deki tesisat ve inşaat malzemeleri satıcılarını ve üreticilerini aynı çatı altında toplamayı hedeflemiştik. Bu hedefimizden sapmadan devam ediyoruz. Tabii daha yapacağımız daha çok fazla iş var. Bugünkü rapor da aslında bunlardan bir tanesi. Yurtdışında bulunduğumuz zamanlar inşaat sektörü olarak bizlere hep ne yaptığımıza dair sorular soruluyordu. Bu soruya net bir cevap veremiyorduk hiç. Fakat hazırladığımız rapor ile artık elimizde kesin bilgilerle karşılarında durabileceğiz. Burada Türkiye’nin üretimi, dünyaya satışı, ihracatı, ithalatı ile ilgili tüm bilgileri vermeye çalışacağız. 2007 yılından bu yana sektöre ciddi emekler verildi ve belli bir yere gelindi. Karşılığını da alıyoruz. Yapmış olduğumuz fuarlar artık uluslararası düzeye ulaştı. En son yapmış olduğumuz fuarda 15 bin yabancı ziyaretçi ağırladık” dedi.

Seramik ve kaplama malzemelerindeki kaliteden hiçbir şüphelerinin olmadığını da söyleyen Kemal çelik aynı zamanda, “Şuanda Türkiye’de üretilen seramik ve kaplama malzemelerinde kalite anlamında hiçbir sıkıntı yok. Zaten dünyaya bu kadar satış yapmamızın sebebi de bu kaliteden kaynaklanıyor. Umarım üreticilerimiz zaman içerisinde daha da iyi noktalara gelecekler. Her geçen gün bizim yapı malzemeleri sektörü gelişerek devam diyor. Bu seneki büyüme oranımız yüzde 7,2, bir sonraki sene 7,5 olarak hedefliyoruz. Daha sonraki on yıl için ise yüzde 10’luk bir büyüme hedefliyoruz. Biz Türkiye olarak sanayide 50 yıllık bir mazimiz var. Zaman içerisinde ciddi birikimler ve deneyimler oluşuyor. Her geçen gün daha iyiye gideceğini ve gittiğini, birlik ve beraberlik olduğu müddetçe daha iyi şeyler olacağını gördük” şeklinde konuştu.

“Üretimde bölge üssüyüz, hedef bölge liderliği”

Ardından TİMFED Sektör Araştırma Raporu’nu basın buluşmasında duyuran Çelik, “Türkiye’deki tesisat ve inşaat malzemeleri sektörü, ürün kalitesi ve üretim kapasitesiyle dünya ile rekabet edecek güçte. Yüksek üretim kapasitesiyle bölgenin üretim üssüyüz. Dünyada önemi artan temiz enerji, çevre bilinci, tasarım ve teknolojiyi fonksiyonellikle birleştirerek enerji tasarrufu sağlayan, geri dönüşümlü ve sağlıklı ürünlere büyük eğilim var. Dış pazarlarda rekabet gücümüzü artırmak için üretim kadar üretim teknolojisine de ağırlık vermeliyiz” dedi. Hızla gelişen iç pazar, yakın coğrafyada doğacak yeniden yapılaşma ihtiyacının Türkiye ekonomisi ve sektör için büyük fırsatları da beraberinde getireceğini vurgulayan Çelik şunları söyledi. “Küresel piyasalarda sektörün rekabet gücünü artırmaya yönelik önemli ve çarpıcı verilerin sunulduğu detaylı analiz ve öngörülerle sektörümüzü bekleyen iç ve dış pazarlardaki fırsat ve risklere de yer verdik. Önümüzdeki 5-6 yılda yakın coğrafyamızda inşaat sektörü büyük ivme kazanacak. Bu potansiyeli göz önüne alarak tesisat ve inşaat malzemeleri alanında bölge lideri olmak için üretim teknolojisini geliştirmemiz şart” diye konuştu.

Konut artışında Marmara ilk sırada yer aldı

Tesisat ve inşaat ve sektörünün yakın ve orta vadedeki geleceğine yön vermek amacıyla hazırlanan raporda; 2012’de büyüme oranı yüzde 0,6 olan inşaat sektöründe, bu oranın 2017’de yüzde 3,5’a çıkacağı öngörülüyor. Konut satışlarına bakıldığında; 2012’de yüzde -1,0 olan daire satışının 2013’te hızlı bir artışla yüzde 64,9’a ulaştığı görülüyor. 2016’da bu rakamın yüzde 3,8’de kalacağı kaydediliyor. Bölgesel dağılımlara bakıldığından nüfusun büyük bölümünün yaşadığı Marmara Bölgesi’nde 2017’de 479 Bin 452 adet daire satışının gerçekleştirileceği, Marmara Bölgesi’ni 395 Bin adet konut yapımıyla İç Anadolu Bölgesi’nin izleyeceği öngörülüyor.

TİMFED’ in sunduğu raporda rakamsal olarak veriler de şu şekilde verildi:

"- İnşaat malzemeleri sektörünün büyüme oranı; 2015 yılında yüzde 9,1 gerçekleşti. 2016’da ise sektörün büyüme oranı yüzde 7,2 civarında 2017 beklentimiz ise yüzde 7,5’dir.

- Tesisat ve yapı malzemelerinin inşaat sektöründeki payı yüzde 20’dir.

- Sektörün tesisat ve yapı malzemeleri yıllık iç pazar hacmi 12,2 milyar TL’dir.

- Sektörün GSYH içindeki payı ise yüzde 6,2’dir.

Son 5 yılda sektörün ihracat ve ithalat rakamları da şu şekilde gösterildi

YIL İhracat İthalat (Milyon USD)

2012 3.010,6 2.020,7

2013 3.424,2 2.406,8

2014 3.946,7 3.206,3

2015 4.508,3 3.462,8

2016 3.910,0 2.806,0