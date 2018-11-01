Timuçin Esen ‘Müslüm' için 1 yıl çalıştı

2013 yılında hayata veda eden usta sanatçı Müslüm Gürses'in yaşam öyküsünü anlatan 'Müslüm' filminin yapımcısı Mustafa Uslu, başrol oyuncusu Timuçin Esen'in 1 yıldır bu role hazırlandığını söyledi.

Geçtiğimiz Cuma günü vizyona giren ‘Müslüm' filminin oyuncu ekibi Akasya AVM'de hayranlarıyla buluştu. Sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Timuçin Esen başta olmak üzere film ekibi seyircilerin ricasını kırmayarak birlikte fotoğraf çektirdi.

İzleyicilerden gelen soruları yanıtlayan filminin yapımcısı Mustafa Uslu, başrol oyuncusu Timuçin Esen'in 1 yıldır bu role hazırlandığını açıkladı. “Neden Müslüm Gürses'in kendi sesini kullanmadınız?” sorusu karşısında filmin yapımcısı Mustafa Uslu, “Zor olan Müslüm Gürses'in sesini kullanmak değil. Asıl zor olan onun yorumuyla bu şarkıları seslendirmeyi başarmak” diye konuştu. Uslu, Timuçin Esen'in Müslüm Gürses'i canlandırmak ve onun karakterini filmde tam anlamıyla yansıtabilmek için 1 yıl hazırlandığını belirtti. Esen, “Elimizden geleni yaptık. İnşallah beğenirsiniz” açıklamasını yaptı.

Uslu, film için “Üst üste yaşadığı talihsizliklere rağmen yeteneği ve sesiyle başarıya ulaşan, asıl mutluluğuysa sevdiği kadına kavuşarak yakalayan Müslüm Gürses'in etkileyici olduğu kadar ilham veren hayatını anlatıyor” ifadelerini kullandı.

İlk 3 günde 600 bin seyirci

Vizyona girdiği ilk günden itibaren tüm Türkiye'de salonları doldurmayı başaran filmi, ilk üç günde 600 bin 141 kişi izledi.