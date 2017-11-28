Tirebolu Kültür ve Sanat Günleri 3 Aralık’ta Üsküdar’da

7. Tirebolu Kültür ve Sanat Günleri’nde Tirebolu’nun geleneksel kültürü çeşitli etkinliklerle tanıtılırken, Tirebolu’nun yetiştirdiği değerlerden ikisi daha anılacak ve isimlerinin gelecek kuşaklara iletilmesi sağlanmış olacak.

Bu yıl Tirebolu eski Belediye Başkanı ve Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında önemli rol oynayan faydalı cemiyetlerden Muhafazayı Hukuku Milliye Cemiyeti Tirebolu Başkanı Domaçoğlu Hasan Ağa ile “İnsanlar yaşarken de anılmalı” çerçevesinde özellikle Giresun ve Tirebolu üzerine yaptığı araştırmalar ve yazdığı kitaplarla gelecek nesillere ışık tutan Araştırmacı-Yazar Ayhan Yüksel anılacak.

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde organize edilecek Kültür ve Sanat Günleri’nde Tirebolu’nun yetiştirdiği değerlerden Türkiye’nin dört bir yanında kültür rotaları hazırlayan Gezi Yazarı Ersin Demirel, “Turizm” konulu, Prof. Dr. Turan Karadeniz de “Fındık” konulu birer konuşma yapacak.

Giresun Üniversitesi Rektörü, Kültür ve Sanat Günleri’nde

Tirebolu Kültür ve Sanat Günleri’nde her zaman olduğu gibi geleneksel yemek kültürü ikramlarla tanıtılırken, fotoğraf ve resim sergileri ile İstanbul’da Tirebolu ruhu yaşatılacak. Ayrıca Tirebolu Halk Eğitim Merkezi, “Dünden bugüne Tirebolu’da kıyafetler” konulu bir defile sunacak.

TRT Sanatçısı Savaş Karaman’ın yönetiminde “Grup Türkiyem” Giresun Yöresi Halk Müziği’nden kesitler sunarken, sürpriz sanatçılara eşlik edecek. Bunun yanında halk oyunları gösterileri konukların memleket özlemini gidermesini ve coşkulu dakikalar geçirmesini sağlayacak.

Bu yıl 3 Aralık 2017’de yapılacak Tirebolu Günleri’ne ev sahipliğini TİRDEF ile birlikte Tirebolu Kaymakamı İsmail Ayhan Tavlı ve Tirebolu Belediye Başkanı Abdullah Karapıçak yapacak. Kültür ve Sanat Günleri’nin özel konuğu ise Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun olacak. Coşkun, İstanbul’da bulunan Giresunlularla Tirebolu Kültür ve Sanat Günleri aracılığıyla buluşacak. Giresunlu milletvekili, Tirebolulu ve Giresunlu akademisyenlerin de davetli olduğu etkinliğe tüm Giresun ve Tirebolulular ile dost ve konukları davet edildi.