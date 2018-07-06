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06 Temmuz 2018 03:22

Tırın üzerindeki konteyner köprü altına sıkıştı

Fatih’te yük boşalttıktan sonra bir tır Unkapanı Köprüsünün altından geçmeye çalışırken tırın üzerindeki konteyner köprü altında sıkıştı.

Tırın üzerindeki konteyner köprü altına sıkıştı

06 Temmuz 2018 03:22


Kaza, 01.00 sıralarında Fatih Unkapanı Köprüsü altında bulunan alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayram Bektaş idaresindeki 34 NS 1052 plakalı tır Fatih’te yük boşalttıktan sonra ilçeden ayrılmak için Unkapanı Köprüsünün altından geçmeye çalıştı. Köprünün altından geçmeye çalışırken tırın üzerindeki konteyner köprü altına sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve çekici ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çevrede önlem aldı. Konteyner olay yerine çağrılan çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.


Kaza da ölen ya da yaralanan olmazken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.




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