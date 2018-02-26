Tirit Gecesi’nde Afrin şehitleri dualarla anıldı

Gecede Afrin’de şehit olan Mehmetçikler için dua edildi.

Yüzlerce Samsunlu vatandaşı bir araya getiren geceye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Korkut, İlçe Müftüsü Mustafa Temel, Havza Dernekler Federasyonu Başkanı Enver Şahin de katıldı. Gecede, katılımcılara Havza’nın önemli bir yöresel lezzeti olan Tirit ikram edildi.

“ Bölüşmek için buradayız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, hemşerileriyle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “ Bu buluşmaların hepsi birer vesiledir. Tirit gecesinde buluştuk ama önemli olan birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek. Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Çavuş, Piyade Kıdemli Çavuş Göksu Şafak Şahin Havzamızın son 10 günde Afrin’de verdiği iki şehidimiz. İki ananın evladı. İki yarin sevdalısı. Bir küçük yavrunun babası Göksu şehidimiz...Allah’tan rahmet, acılı ailelerine sabırlar diliyorum. Bir şehidimiz daha vardı, Burak Akalın. Çarşambalı şehidimiz. Bu vatan için canını veren tüm şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Anadolu anaları yetiştirir, yiğit evlatları yetiştiren anaları. Anadolu vatanı için canından vazgeçen şehitler yetiştirir. Anadolu şehadet şerbeti içmeyi bir düğüne gidiş olarak nitelendiren yiğitlerin yurdudur. Burası bizim yurdumuz. O olmadığında diğer her şeyin anlamsız olduğunu biliyoruz. Bizi birbirimize bu kadar yakınlaştıran yaşadığımız zorluklardır belki de. Bu ülkenin gençlerine her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemden geçiyoruz. Güçlü bir liderimiz var. Onun bakışından ve inancından bizler de feyz alıyoruz. Biz şuanda bir uyanış yaşıyoruz. Bugün kendi silahlarımızı kendimiz üretiyor olmasaydık, dışarıya bağlı olsaydık bu kadar güçlü olamazdık. Yunus Emre diyor ki bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz. Biz bugün bölüşmek için buradayız. Bizleri burada bir araya getiren emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

“Afrin’de işgal harekatı yapmıyoruz"

İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, “Burada bu programı gerçekleştiriyorsak, bu vatanda huzur içinde yaşıyorsak, bunun bedelini ödeyen şehitlerimiz var. Tüm güvenlik güçlerimiz, ülkemizin bekası için mücadele ediyorlar. Allah onları korusun. Havzalıların programından onlara selam olsun. Bir hafta içinde kaybettiğimiz iki tane Havzalı şehidimiz var. Allah gani gani rahmet eylesin. Bu vatanın her yeri şehit veriyor. Afrin’de bir işgal harekatı yapmıyoruz. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Bölgenin istikrarı için üzerimize vazife düştü. Bölgedeki tüm mazlumların sesi ve nefesi olma zorunluluğudur bu. Bir tarafta mazlumların canı ve kanı üzerine inşa edilmeye çalışılan bir Batı medeniyeti. Bunların geçmişinde kan, zulüm, bebek katliamları var, bizim utanacağımız hiçbir şey yok. Biz iyilik medeniyetinin huzur ve merhamet medeniyetinin temsilcileriyiz. Tüm insanlığın huzuru bizim önceliğimiz. Afrin inşallah huzura kavuşacak. Türkiye’de büyük medeniyet yürüyüşünü devam ettireceğiz” diye konuştu.

“Havzalılar dün olduğu gibi bugün de başkomutanın yanında"

Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, geceye katılan tüm vatandaşlara teşekkür ederek, “Kurtuluş Savaşının ilk adımının atıldığı beldenin, milli mücadelenin ilk kıvılcımının çakıldığı Havza ilçemizin değerli insanları Bu gece sadece Tirit Gecesi değildir. Havza, Kurtuluş Savaşı için bu topraklar için çok bedel ödedi. Bedir’den Çanakkale’ye, Kurtuluş Savaşı’na, 15 Temmuz Gecesi’ne ve Afrin Operasyonu’na kadar bu ülke için kanını canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Bizim topraklarımızda Ömer Halisdemir’lerimiz, Havzalı şehitlerimiz, Şafak Şahin’lerimiz bitmez. Havzalıların dün Havza Genelgesi’nde ortaya koymuş oldukları olduğu gibi, bugün de başkomutanımızın yanında olduğumuzun belgesidir bu gece. İki yıldır kardeş belediye başkanımızla Tirit gecelerini düzenliyoruz. Milli mücadele ruhunun resmi olan bu birliğimizi herkese göstereceğiz. Bu birliğimiz, dirliğimiz bize güç veriyor. Samsunlular nereye gitse, pehlivan diyarı olan memleketinin güzelliğini götürmüştür. Hemşherileriyle buluşmak için ilçemize teşrif eden Çiğdem Karaaslan’a teşekkür ederim” diye konuştu.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ve Havza Dernekler Federasyonu Başkanı Enver Şahin kendilerine destek vererek ev sahipliği yapan Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz’e teşekkür etti.

Gecede Afrin’de şehit düşen Mehmetçikler için Kur-an’ı Kerim okunarak, İlçe Müftüsü Mustafa Temel tarafından dua edildi.