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10 Temmuz 2018 12:46

Tırnakçılık yapan İranlı çift yakayı ele verdi

İstanbul’da ‘tırnakçılık’ yöntemiyle dolandırıcılık yapan ve çeşitli hırsızlık olaylarına karışan İran uyruklu çift yakalanarak gözaltına alındı.

Tırnakçılık yapan İranlı çift yakayı ele verdi

10 Temmuz 2018 12:46

Şüphelilerin, dolandırıcılık ve hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.


Kadıköy’de bulunan bir otelde ‘tırnakçılık’ yöntemiyle dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Otele ait güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler şüphelilerin kimlik bilgilerini tespit etti. Kayıtlarda, şüphelilerin bir otomobile binerek uzaklaştığı görüldü. Otomobilin plakasını takibe alan ekipler, şüphelilerin yakalanması için harekete geçti. Çalışmalar kapsamında Sarıyer’de bulunan ünlü bir alışveriş merkezinde eşkale uygun 2 şüphelinin hırsızlık yaptığı ihbarı üzerine Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Şüpheliler alışveriş merkezi çıkışında kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.


Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinde yapılan işlemlerde şüphelilerin İran uyruklu Yasin H. ve Sara J. olduğu ortaya çıktı. İranlı şüphelilerin üzerinden pasaport çıkmazken, ülkeye kaçak yollarla girdikleri belirtildi. Şüphelilerin Trabzon’da benzer dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karıştığı, gözaltına alınarak serbest bırakıldığı öğrenildi. Sevgili oldukları öğrenilen Yasin H. ve Sara J. ifadelerinin alınmasının ardından hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kadıköy ve Sarıyer’de şüphelilerin gerçekleştirdikleri dolandırıcılık ve hırsızlık anı, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.




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