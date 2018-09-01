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01 Eylül 2018 16:08

Tişört ayrıntısı, PTT soyguncusunu yakalattı

Küçükçekmece’de geçtiğimiz Mayıs ayında bir PTT şubesini soyan şüphelilerden 18 yaşından küçük soyguncu, soygun günü giydiği tişörtle fark edilince Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği dedektiflerinin dikkati sayesinde sokakta kıskıvrak yakalandı.

Tişört ayrıntısı, PTT soyguncusunu yakalattı

01 Eylül 2018 16:08


Olay, geçtiğimiz Mayıs ayında Küçükçekmece’de bulunan PTT şubesinde yaşanmıştı. Silahlı maskeli soyguncular, PTT şubesine gelerek silahla çalışanları etkisiz hale getirmişti. Olay sonrası binlerce lirayı alarak kaçan şüpheli soyguncular, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaklaşık 200 saatlik güvenlik kamerasını izlemesi sonucu yakalandı. Güvenlik kamerasını izleyen Küçükçekmece Asayiş Büro dedektifleri, soygunculardan ağabey kardeş olan H.B. ile A.B.’nin bir taksiye bindikleri daha sonra A.H.B.’nin taksiye binip yanında getirdiği kıyafeti takside değiştirdiğini anladı.



Sokak sokak soyguncuları aradılar


Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri, güvenlik kamerasını izledikten sonra sokak sokak soyguncuları aradı. Dün akşam ise olay günü üzerinde giydiği tişört olan 18 yaşından küçük soyguncu H.B.’nin yine aynı tişörtle bir sokakta olduğu tespit edildi. Polisler şüpheliyi kıskıvrak yakaladıktan sonra sorguya alıp suç ortaklarını da tespit etti.



Soygun anı güvenlik kamerasında


Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise soyguncuların PTT şubesine yüzleri maskeli bir şekilde gelerek çalışanları ve içerideki vatandaşı korkuttuktan sonra paraları alarak kaçması görülüyor.




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