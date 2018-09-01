Tişört ayrıntısı, PTT soyguncusunu yakalattı

Olay, geçtiğimiz Mayıs ayında Küçükçekmece’de bulunan PTT şubesinde yaşanmıştı. Silahlı maskeli soyguncular, PTT şubesine gelerek silahla çalışanları etkisiz hale getirmişti. Olay sonrası binlerce lirayı alarak kaçan şüpheli soyguncular, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaklaşık 200 saatlik güvenlik kamerasını izlemesi sonucu yakalandı. Güvenlik kamerasını izleyen Küçükçekmece Asayiş Büro dedektifleri, soygunculardan ağabey kardeş olan H.B. ile A.B.’nin bir taksiye bindikleri daha sonra A.H.B.’nin taksiye binip yanında getirdiği kıyafeti takside değiştirdiğini anladı.

Sokak sokak soyguncuları aradılar

Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri, güvenlik kamerasını izledikten sonra sokak sokak soyguncuları aradı. Dün akşam ise olay günü üzerinde giydiği tişört olan 18 yaşından küçük soyguncu H.B.’nin yine aynı tişörtle bir sokakta olduğu tespit edildi. Polisler şüpheliyi kıskıvrak yakaladıktan sonra sorguya alıp suç ortaklarını da tespit etti.

Soygun anı güvenlik kamerasında

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise soyguncuların PTT şubesine yüzleri maskeli bir şekilde gelerek çalışanları ve içerideki vatandaşı korkuttuktan sonra paraları alarak kaçması görülüyor.