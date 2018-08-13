Tivibu’dan bayram kampanyası

Türk Telekom Tivibu, abonelerinin keyifli bir Kurban Bayramı tatili geçirmelerini sağlayacak bir kampanya hazırladı. Yapılan açıklamada; Tüm aboneler 15-31 Ağustos tarihleri arasında platformda yer alan tüm kanalları ücretsiz olarak izleyebilecekler. Ayrıca, sinemaseverlerin keyifle izlediği Türk filmlerinden bir seçki de Sinemasever klasöründe tüm abonelere açık olacak.

Ayrıca platform, Kurban Bayramı’na özel gerçekleştirdiği kampanya kapsamında tüm kanallarını kullanıcılarının erişimine açacak. Aboneler, 15-31 Ağustos tarihleri arasında tüm sinema ve Tivibu Spor kanallarını ücretsiz izleyebilecek.

Spor ve sinema kanallarının yanı sıra sinemasever klasöründeki Türk filmleri de ücretsiz olarak abonelerin erişimine açılacak. Sinemaseverler seç izle bölümündeki sinemasever klasöründe yer alan Düğüm Salonu, Bizim Köyün Şarkısı, Acı Tatlı Ekşi, Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?, Aile Arasında ve Ayla filmlerini izleyebilecek.