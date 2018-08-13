Diğer
Kategoriler
13 Ağustos 2018 12:34

Tivibu’dan bayram kampanyası

Türk Telekom Tivibu, abonelerinin keyifli bir Kurban Bayramı tatili geçirmelerini sağlayacak bir kampanya hazırladığını duyurdu.

Tivibu’dan bayram kampanyası

13 Ağustos 2018 12:34



Türk Telekom Tivibu, abonelerinin keyifli bir Kurban Bayramı tatili geçirmelerini sağlayacak bir kampanya hazırladı. Yapılan açıklamada; Tüm aboneler 15-31 Ağustos tarihleri arasında platformda yer alan tüm kanalları ücretsiz olarak izleyebilecekler. Ayrıca, sinemaseverlerin keyifle izlediği Türk filmlerinden bir seçki de Sinemasever klasöründe tüm abonelere açık olacak.


Ayrıca platform, Kurban Bayramı’na özel gerçekleştirdiği kampanya kapsamında tüm kanallarını kullanıcılarının erişimine açacak. Aboneler, 15-31 Ağustos tarihleri arasında tüm sinema ve Tivibu Spor kanallarını ücretsiz izleyebilecek.


Spor ve sinema kanallarının yanı sıra sinemasever klasöründeki Türk filmleri de ücretsiz olarak abonelerin erişimine açılacak. Sinemaseverler seç izle bölümündeki sinemasever klasöründe yer alan Düğüm Salonu, Bizim Köyün Şarkısı, Acı Tatlı Ekşi, Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?, Aile Arasında ve Ayla filmlerini izleyebilecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç