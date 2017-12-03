Tiyatro ve sinema sanatçıları tekerlekli sandalye ile gezdi

Bayrampaşa Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne farkındalık oluşturmak için tiyatro ve sinema sanatçılarının da katıldığı bir etkinlik düzenledi. Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner’in öncülüğünde toplanan ünlü isimler 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne dikkat çekmek için tekerlekli sandalye ile tur attı. Engelli bireylerle birlikte turlayan tiyatro ve sinema sanatçıları bir hayli zorlu anlar yaşadı.

Başkandan engelli bireylere müjde

Etkinliğin amacı hakkında konuşan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, kamuoyunda farkındalık oluşturmak istediklerini ifade etti. İlçede yaşayan engelli bireylere bir müjde de veren Başkan Aydıner, “Engelli kardeşlerimizi zaten unutmuyoruz. Bugün de bir farkındalık organize ettik. Hem sinema hem tiyatro sanatçılarımızın hem de ülkemizin yıllardan beri çilekeşliğini yapmış oyuncularla beraber bugün burada güzel bir organizasyon yaptık. Tüm sanat camiamızla beraber kamuoyuna mesaj vermek için bunu gerçekleştirdik. Şimdi ben onlara bir mesaj veriyorum. Engelli Gündüz Bakım Evi’ni bitirdik. Otistik olan yavruları ailelerinden 1-2 günlüğüne alacağız ve aileleri de rahatlatmış olacağız” dedi.

“Onları şimdi daha iyi anlıyorum”

Sabit Kanca tiplemesiyle tanınan İsmail Baki de tekerlekli sandalye ile tur atan isimler arasında yerini aldı. Tekerlekli sandalyeyi kullanmanın oldukça zor olduğunu belirten Baki, “Engelli kardeşlerimiz için bugün farkındalık oluşturmaya geldik. Denedim tekerlekli sandalyeyi. Onların yerine kendimizi koyduk gerçekten çok zor. Onlar için elimizden geleni yapmamız gerekiyor, onu daha iyi anladım şu an” ifadelerine yer verdi. Yeşilçam oyuncularından Ertan Güntav da “Bugün misafir olarak geldik. Bizi sanki engelliymişiz gibi gezdirdiler. Çok zor bir olaymış” diye konuştu