TKYD’ye iki yeni üye katıldı

Başta uluslararası müteahhitlik, tarımsal sanayi, emlak geliştirme ana başlıkları olmak üzere 40 şirket ve 12 iştiraki ile faaliyet gösteren Tekfen Holding ile kurulduğu 1996 yılından bu yana ‘Okul için değil, yaşam için öğrenmeli’ sloganıyla eğitim veren İstanbul Bilgi Üniversitesi, adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri üzerine inşa edilen kurumsal yönetim anlayışının yaygınlaştırılması misyonuyla hareket eden Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’ne (TKYD) üye oldu.

“Değişimi iyi yönetebilecek yapılar gerekli”

Türkiye’de kurumsal yönetim kültürünün oturması ve işletmelerin bu kavramı odağına alması hedefiyle faaliyet gösterdiklerini hatırlatan TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Pandır, Tekfen Holding ve İstanbul Bilgi Üniversitesi ile birlikte toplamda 54 kurumsal üyeye ulaştıklarını söyledi.

TKYD olarak özel sektör, medya, düzenleyici kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve akademik dünya arasında önemli bir iletişim ağı kurduklarını aktaran Pandır, şunları söyledi: “Dünyada her şey hızla değişiyor. Rekabet dünyada artık bildiğimiz yöntemlerle yapılmıyor tanımı değişiyor, işler artık bildiklerimizden çok daha farklı yapılarda yürüyor, hızlı olmak başarının önemli bir kıstası haline gelmiş durumda, müşteri talep ve ihtiyaçlarını önceden öngörebilenler rekabette bir adım öne çıkıyor. Tüm bunlar, bu değişimi iyi yönetebilecek yapıları gerekli kılıyor. Kurumsal yönetim, işte bunu sağlayabilmek için şirketlerin elini güçlendirecek en önemli odak noktası.”

“Geleceği planlayabilenler, yarının kazanını olacak”

Kurumsal yönetimin, şirketlerin yönetim yapısından profesyonel kadrolarına kadar gerekli her alanda sağlam zeminlere oturtulması için bir yol haritası niteliği taşıdığını belirten Pandır, “Geleceği planlayabilenler, yarının kazanını olacak. Yaşanabilecek olası krizlerin üstesinden başarıyla gelebilmek için şirketlerin dayanıklılığını ve esnekliğini artırabilmek, hızlı ve doğru kararlar alabilmek, şirket içi birimlerden maksimum verimi elde edebilmek, yönetim kurulunu gerçekten işler ve tüm şirket için verimli kılabilmek, şirket kültürünü A’dan Z’ye tüm şirkete yayabilmek kurumsal yönetimle mümkün. Düzenlediğimiz eğitim programları, açık gündem toplantıları, Anadolu Seminerleri, paneller, yaptığımız araştırma ve hazırladığımız raporlarla, kurumsal yönetimin çok daha geniş kitlelere yayılması için çalışmayı sürdüreceğiz.”