TMSF Başkanı Gülal, "Enflasyonla Topyekün Mücadele'ye katılacağız"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na iş dünyasından destek açıklamaları devam ediyor. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal da kampanyaya katılacaklarını söyleyerek "Enflasyonla Topyekun Mücadele kampanyasına biz TMSF kayyumunda yönetilen özellikle perakende ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren aktörlerimizle çok güçlü ve etkin bir şekilde katılacağız” dedi. Boydak Holding'in 3. çeyrek sonuçlarını da açıklayan Gülal, "Yüzde 27 seviyesinde Boydak Holdingi biz aktif olarak büyüttük" dedi.

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Boydak Holding 3. çeyrek sonuçlarının Ortaköy Feriye Lokantası'nda düzenlediği basın toplantısında açıkladı. TMSF Başkanı Gülal, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın öncülüğünde başlatılan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na TMSF kayyumunda yönetilen perakende şirketleriyle, güçlü ve etkin şekilde katılacaklarını söyledi. Gülal, Boydak Holding'in cirosunun artış göstererek 7.3 milyar seviyesine ulaştığını dile getirdi.

"Bu süreçte çok etkin bir destek vereceğiz"

Bakan Albayrak'ın açıkladığı "Enflasyonlar Topyekun Mücadele Programı"na destek olacaklarını açıklayan TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, "Dün açıklanan Enflasyonla Topyekun Mücadele Kampanyasına biz TMSF kayyumunda yönetilen özellikle perakende ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren aktörlerimizle, paydaşlarımızla birlikte çok güçlü ve etkin bir şekilde katılacağız. Burada Boydak, bizim yapının en büyüğü, mobilya sektörünün yüzde 60'ına vaziyet eden bir şirket. Onlar hemen gerekli çalışmayı yaptılar. Yarın itibari ile hem İstikbal hem Bellona ve Mondi mağazalarımızda kampanyalarımızın logolarını görerek en az yüzde 10 olmak kaydıyla daha da üstüne çıkacağını söyledi CEO'muz. Dolayısıyla Boydak ile katılacağız, Aydınlı grubunda 3 tane markamız var. Pierre Cardin, Polo olmak kaydıyla onlar da en etkin olarak bu sürece katılacaklar. Beyaz eşya sektöründe faaliyet gösteren Uğur soğutma firmamız bu sürecin içerisinde yer alacak. Mobilya sektöründe önemli aktörlerimizden biri Alfemo grubumuz da bu süreçte yar alacak. Diğer Aker özellikle tekstil grubundaki önemli firmalarımızdan bir tanesi, onlar da bu sürece katılacaklar. Biz bu sürecin içerisinde çok güçlü ve etkin olarak hem hükümetimizin yanında olacağız enflasyonla mücadelede bu şirketlerimizi daha aktif nasıl kullanabiliriz bu süreçte çok etkin bir destek vereceğiz. Önümüzde ki süreçte tüm mağazalarımızda ve şirketlerimizde logolarımızı asarak yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

"Kesinlikle 'zam yapmayacaksınız' dedik"

"Yıl sonu itibari ile biz Boydak Holding'i 1 milyar lira karla kapatmayı hedefliyoruz" diyen, TMSF Başkanı Gülal, "Yazın ülkemiz olağanüstü dönemden geçti. Ülkemiz ekonomisi spekülatif ataklarla karşılaştı. Bu da kurda bir yükselme olarak yansıdı. Boydak Holding'in de girdilerinde bir artışa neden oldu. Arkadaşlarla bir toplantı yaptık 'kesinlikle zam yapmayacaksınız' dedik. Bu süreçte Boydak Holding ve diğer TMSF kayyumuyla yönetilen şirketler zam yapmadı. Boydak Holding yüzde 30 seviyesinde indirimle bir kampanya başlamıştı. Bu süreçte Boydak olding üç markasıyla Enflasyonla Topyekun Mücadele Kampanyasına destek verecek en az yüzde on olmak kaydıyla CEO'muzla anlaştık. Onlar yüzde 10'un altına düşmeyecekler ama üstüne çıkmak adına birkaç gün içerisinde de beni bilgilendirecekler bir kampanya süreci başlatacağız. Biz Boydak Holding'i devraldığımızda aktif bir büyüklüğü hemen hemen 7.6 milyar seviyesindeydi. Bugün Boydak Holding'in aktif büyüklüğü 10.1 milyar seviyesinde. Yüzde 27 seviyesinde Boydak Holdingi biz aktif olarak büyüttük" dedi.

"Ciro da yüzde 8.3 artışla 7.3 milyar seviyesine ulaştı"

Boydak Holding'in cirosunu açıklayan Gülal, "Devraldığımız gün itibari ile öz kaynak rakamı da 5.8 milyar seviyesindeydi. Boydak'ın şuan itibari ile öz kaynak rakamı 7.01 seviyesinde. 2017'nin ilk 9 ayıyla şimdi 2018'in ilk üç çeyreğini yorumladığımızda ciro da yüzde 8.3 artışla 6.7 milyar lira olan rakamımız 7.3 milyar seviyesine ulaştı. Biz bir evvelki yıla göre ciromuzu yüzde 8.3 arttırdık. Şunu da ifade etmem lazım mobilya sektörü de 2017 özellikle ÖTV indirimi ile birlikte rekor ciro yaptığımız 2017'de Boydak Holding'in son on yılının en üst seviyesine çıkardık ciro olarak. Dolayısıyla 2018 yılında biz aynı rakamı yakalar mıyız diye tereddütlerimiz vardı ki, olağanüstü dönemlerde yaşadık. Ama arkadaşlar sağ olsunlar bunun üstüne çıkarak yüzde 8.3 seviyesinde cirolarımızı attırdılar. Devamında şirketimizin değeri hemen hemen yüzde 30 seviyesinde arttı ve 1.2 milyar liraya ulaştı. Biz bu süreçte net karlılığımızı da hemen hemen yüzde 3 seviyesinde arttırdık. 613 milyon liradan 754 milyon liraya çıkardık. İlk çeyrek itibariyle ve yıl sonu itibari ile biz Boydak Holding'i hemen hemen 1 milyar lira karla kapatmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Biz bu süreç içerisinde bu borcun 264 milyon TL kısmını ödedik"

Boydak Holding'in ihracatta çok önemli bir işlev gördüğüne dikkat çeken TMSF Başkanı Gülal, "Yüzde 52 seviyesinde vergilerimizde bir artış söz konusu. 327 milyon liradan 497 milyon liraya yükselttik. Yani ilk üç çeyrek itibariyle 497 milyon lira devletimize vergi ödedik. Tabi süreçte Boydak Holding önemli bir ihracat aktörü. 2017 her manada rekorlar yılı ve ihracatımız 2018'in ilk üç çeyreğinde yüzde 6.4 artarak 288 milyon dolarak seviyesine ulaştı. Biz bu süreçte şirketleri yönetirken, yatırım ihtiyaçları varsa hiç çekinmeden gerekli yatırımları yapıyoruz. Bu süreçte de Boydak Holding 2018'in ilk üç çeyreğinde 110 milyon liralık bir Ar-Ge yatırımı gerçekleştirdi. Biz 2018'de 85 yeni mağaza açtık. Şu an Boydak Holding'in mağaza sayısı bin 490 seviyesinde ve toplam çalışan sayımızda 12 bin 564. Diğer taraftan biz devraldığımız gün itibariyle Holding'in 364 milyon dolar borcu vardı. Biz bu süreç içerisinde bu borcun 264 milyon lira kısmını ödedik. Ciddi de bir borç hafifletmiş olduk. Şuan 104 milyon lira borcu var. Hemen hemen bu da liraya döndü. Yaklaşık 600 milyon lira banka borcu var grubumuzun ama bu yapının içerisinde" dedi.

"Şirketler bize devrolduğu andan itibaren bizim gözümüzde artık birer milli servet"

Boydak Holding bünyesinde başarılı çalışmalar gerçekleştirildiğini ifade eden Gülal, "Boydak Holding tarafında işler iyi gidiyor. TMSF kayyumundaki şirketler bize devrolduğu andan itibaren bizim gözümüzde artık birer mili servet, her biri milletin malı. Dolayısıyla bu şirketler Boydak özelinde ve tüm TMSF kayyumunda yönetilen şirketler özelinde katma değer üretmeye devam edecekler. Boydak Holding ile alakalı da mahkememiz ceza alan hissedarların hissesini müsadere kararı verdi. Karar henüz kesinleşmedi. Biz devam eden süreçte de özellikle büyük gruplarımızda müsadere kararı bekliyoruz. Kararların kesinleşmesini müteakiben gerekli projeksiyonlarımızı yaparak bu şirketlerle alakalı yol haritamızı tamamlayacağız" şeklinde konuştu.