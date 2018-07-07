TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Seçimi başladı

Seçime Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen çok sayıda sigorta eksperi katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sigorta Eksperleri İcra Komitesi seçimi bugün gerçekleştiriliyor. Seçime Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen çok sayıda sigorta eksperi katılıyor. Seçim öncesinde konuşmalar gerçekleştirildi ve eksperler hakkında bilgiler verildi.

"Eksperlerin aldıkları işleri denetleyerek eksperler arası haksız rekabeti önlemeye çalışacağız"

Seçimle birlikte gelecek olan sistemi anlatan Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Başkanı Yalçın Kaya, "Yeni dönemde SBM (Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi) çatısı altında tüm branşlarda çağın gerekliliklerine uygun bir şekilde dijital yapay zeka teknolojilerinden faydalanarak eksper sisteminin tüm adımlarını hızlıca tamamlayacağız. Atamalarımız tek merkezden yapılacak. Raporlarımız yine bu tek merkez üzerinden yazılacak. Bu nedenle de özellikle eksper bürolarının üzerindeki iş yükü azalacak. Bireysel olarak eksperlerin aldıkları işleri denetleyerek eksperler arası haksız rekabeti önlemeye çalışacağız. Önümüzdeki dönemde de tüm genel şartlardan daha fazla kanunla, yönetmelikle, daha fazla düzenlemede yer almamızı sağlayacak, mesleğimizi daha da kurumsallaştıracağız" dedi.

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde tüm kamu bürokrasisi yepyeni bir yapılanma içerisine girecek"

Yeni hükümet sisteminin sigortacılık üzerindeki etkisinden bahseden TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken, "Sigorta eksperleri icra kurulunun yasal mevzuatla birlikte başladığı serüvenin geldiği nokta bugün burada sektörüne sahip çıkan, mesleğine sahip çıkan eksperlerin seçim yapması için ve mesleklerinin daha ileriye nasıl taşıyabilecekleri için çaba gösterdikleri bir alandayız. Yeni bir sisteme geçiyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde tüm kamu bürokrasisi sıfırdan olmasa da yepyeni bir yapılanma içerisine girecek. 2023’te hedeflerimize ulaşmayı düşünüyorsak riskin olduğu ticarette sigortacılık sisteminin de belli bir noktaya gelmesi gerektiğini bilmemiz ve ona göre de hareket etmemiz lazım" diye konuştu.

"Biz şu anda yargı sisteminin yükünü büyük ölçüde almış vaziyetteyiz"

Hazine Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Ahmet Genç ise seçim öncesi şöyle konuştu:

"Geçen 11 yıl içerisinde ne vaziyetteydik. Düşünün ki Sigorta Tahkim Komisyonu en son devreye koyduğumuz sistemdi. Kanun 2007’de çıktı, biz 2009’un ekim-kasım ayında başlayabildik bu faaliyete. İki buçuk sene sonra ve yılda tahkim sistemine şu anda 70-80 bin dosya gidiyor. Biz şu anda yargı sisteminin yükünü büyük ölçüde almış vaziyetteyiz" ifadelerini kullandı.