Tokatköy’de 5 bin Beykozlu iftar yaptı

Ramazan boyunca mahalle iftarları vererek vatandaşları bir araya getiren Beykoz Belediyesi, Kadir Gecesi Tokatköy Mahallesi’nde vatandaşlara iftar verdi. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı sokak iftarına ilgi yoğun oldu. Okul bahçesine kurulan masalarda vatandaşlar bir arada iftar yaptı. Ezanın okunmasıyla birlikte ellerini semaya açan Beykozlular, dua etti.

Yapılan duaların ardından oruçlar açıldı. İftar öncesinde çocuklara yönelik ortaoyunu sergilenirken, iftar sonrasında ise çocuklara alanda kurulan dev ekranda çizgi film izletildi. Çocuklar, büyükleri iftarı beklerken ve iftar yaparken ortaoyunu ve çizgi filmle bol bol eğlendi.