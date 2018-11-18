Tokat'ta Balkan rüzgarı

Etkinliğin sunumunu ise Rumeli Balkan kökenli şairlerin şiirlerini yorumlayan Kasım Alper Özdemir yaptı.

Tokat Balkan Türkleri Derneği üyeleri, sunumunu Kasım Alper Özdemir'in yaptığı şiir dolu bir gecede bir araya geldi. Gecede konuşan Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu, "Muhacirler bu toprakların aziz hatıralarıdır, zor şartlarda ve koşullarda çile çekerek göç etmişler ve her gittikleri yeri güzelleştirmişlerdir. Onların vatan, millet, bayrak aşkını herkes çok iyi bilir ve biz de bu hemşehrilerimizle her zaman gurur duyuyor, bu derneği benimsiyor ve destekliyoruz. Ayrıca Kasım Alper Özdemir kardeşime de şiirleri ve sunumuyla bu geceye katkısından dolayı çok teşekkür ediyor, birlik beraberlik duygularımıza çok daha ihtiyacımız olan bu dönemde hayırlı çalışmalarınızın devamını diliyorum" dedi.

Dernek Başkanı Yavuz Cemil Erdem ise, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hemşehrileri olarak ülkemizi ve Tokat'ı zirveye çıkarabilmek için mücadelemiz devam edecektir" diyerek katılımcılara teşekkür etti.

Etkinlik akşam yemeği, Rumeli ezgileri ile sona erdi.