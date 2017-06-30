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30 Haziran 2017 17:43

Tokat’tan İstanbul’a gelen hamam kültürü

Murat Arslan, Külliye Hamam İstanbul’un tarihi hamamların mimarisi ve modern hamamların konforunun aynı çatı altında ahenkle buluştuğu hamam üzerine kurulmuş ilk tesis konumunda olduğunu söyledi.

Tokat’tan İstanbul’a gelen hamam kültürü

30 Haziran 2017 17:43


Osmanlı Devleti döneminini hamam kültürünü yansıtan Türkiye’nin en büyük hamam tesisi konumunda olduğu belirtilen İstanbul Sancaktepe’deki Külliye Hamam İstanbul, alışagelmişin dışında bir konsepte sahip. Külliye Hamam İstanbul İşletmecisi Murat Arslan "Osmanlı Devleti döneminden bugüne Tokat Tozanlı bölgesinin öncülüğünde yürütülen Türk Hamam Kültürü ve işletmeciliği Külliye Hamam İstanbul tesisimizde ülkemizin birçok bölgesinde ve tesisinde olduğu gibi devam etmektedir. Asırlardır süre gelen bu tecrübe, profesyonel işletmecilerimiz, çalışma ekibimiz, İstanbul’un merkezinde tesisimiz ile konuklarımız buluşturuyor" dedi.


"Modern konforun aynı çatıda birleştiği bir yeriz"


Murat Arslan "Günlük yaşantımızın gereksinimleri, kültürümüzün tat ve dokuları aynı zamanda hamam kültürünün hali hazırda ritüelleşme evresini Külliye Hamam İstanbul tesisi ile sizlere yaşatacak olmaktan onur duymaktayız. Külliye Hamam İstanbul tarihi hamamların mimarisi ve modern hamamların konforunun aynı çatı altında ahenkle buluştuğu hamam üzerine kurulmuş ilk tesis konumundadır. Geleneklerimizi bu denli görkemli ve eşsiz bir yapı ile sizlerle buluşturup yaşatmaya devam ettirmek bizlere gurur ve mutluluk vermektedir" ifadelerini kullandı.




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