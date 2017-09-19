Dr. Kemal Memişoğlu İstanbul Seyrantepe ve Sultanbeyli’de yapımı tamamlanma aşamasına gelen devlet hastanelerinde incelemelerde bulundu.

TOKİ Başkanı Ergün Turan ve İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ilk olarak İstanbul Seyrantepe’de yapımı hızla devam eden 600 yataklı devlet hastanesinde incelemelerde bulundu. Seyrantepe’de inşası devam eden 600 yataklı devlet hastanesi inşaatının toplam kapalı alanı 176 bin 596 metrekare olduğunu söyleyen Turan, “Hastaneye 91 bin 140 metrekarelik arazi ayrıldı. 4 ana bloktan oluşan hastanenin 1 bağlantı bloğu bulunuyor. Modern tıp cihazlarıyla donatılacak hastanede A blok 19, B blok 10, C blok 12, D blok ise 4 kattan oluşuyor” dedi.

Hastane içerisinde 163 poliklinik, 600 yatak ve 80 yoğun bakım ünitesinin bulunacağını belirten Turan, “Seyrantepe hastanemizin içerisinde 44 acil servis, 24 ameliyat hane ve 904 araçlık kapalı otopark bulunacak” açıklamasında bulundu.

Seyrantepe 600 yataklı devlet hastanesi, İstanbul’un Avrupa yakasındaki ilçesi Şişli’nin Huzur Mahallesi sınırları içinde Seyrantepe mevkiinde inşa edildiğini belirten Turan, hastanenin konum itibari merkezi bir yerde bulunduğunu vurguladı.

Hastanenin tam kapasite ile çalışmaya başladığında Anadolu’dan gelecek çok sayıda hastaya da hizmet vereceğini ifade eden Turan, “Yeni hastanemiz havalandırma, ısıtması ve tesisatı ile Avrupa’daki en modern hastanelerle yarışacak nitelikte olacak.” açıklamasında bulundu.

Sultanbeyli devlet hastanesinde geri sayım başladı

Seyrantepe hastanesini inceleyen Turan ve Memişoğlu ardından 400 yataklı Sultanbeyli devlet hastanesini inceledi. İkiliye burada Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin de eşlik etti. Sultanbeyli’nin en büyük sağlık yatırımı olan 400 yataklı devlet hastanesinin kısa zaman sonra hizmete girmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini söyleyen Turan, “Hastanemizin iç bölmelerinde işlemleri bitirmek üzereyiz. Hastanenin çevre düzenlemesini de hızla tamamlayıp hastanemizi hizmete açacağız” dedi.

Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi sınırlarında bulunan 400 yataklı devlet hastanesinin oturum alanın 11 bin 82 metrekare olacak şekilde tasarlandığı söyleyen Turan, “Hastanemizin toplam kapalı alanı 68 bin 848 metrekaredir. Hastaneye ayrılan 52 bin 418 metrekarelik arazide yapılan çevre düzenlemesiyle hastaların ve hasta yakınlarının rahat edebileceği ortamlar oluşacak” açıklamasında bulundu.

Hastane inşaatının 17 bloktan oluştuğunu, hasta yatak odalarının tek kişilik ve çift kişilik olmak üzere tasarlandığını vurgulayan Turan, “Bir adedi lokal ameliyathane olmak üzere toplam 11 ameliyathaneye sahip hastanemizde ayrıca 55 hastanın aynı anda tedavi görebileceği biçimde yoğun bakım üniteleri mevcut olacak” ifadelerini kullandı.

TOKİ’den 266 hastane

Konut üretiminin yanında kamunun ihtiyaç duyduğu her alanda hizmet verdiklerini vurgulayan Turan, TOKİ olarak son 4 yılda Sağlık Bakanlığı’na 266 hastane inşa ettiklerini söyledi. Bu hastanelerin, 10 yataktan başlayıp, bin yatağa kadar ulaştığını aktaran Turan, “Bu hastanelerden en önemlilerinden olan Seyrantepe Hastanesi ve Sultanbeyli Hastanesini en kısa sürede tamamlayarak Sağlık Bakanlığımıza devredeceğiz" dedi.