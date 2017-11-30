Okul ve ailedeki eğitimin başarı için vazgeçilmez bir unsur olduğu bilinen bir gerçek. Öğrenciler sınav maratonunda hayalleri için yoğun bir çalışma sisteminin içine giriyorlar. Özellikle iyi bir meslek için iyi bir üniversite hedefinde olan öğrenciler lise yılları boyunca farklı yöntemler ve çalışmalarla ilerliyor. Bu kadar yoğun ve zor bir süreçten başarılı bir şekilde çıktıkları için çok mutlu olduğunu ve bununla gurur duyduğunu belirten Tolga Yıldız hem tavsiyelerde bulundu hem de başarıya giden yolda ilerledikleri adımlardan bahsetti.

"Klişelerden uzak durmalıyız"

Tolga Yıldız yapmış olduğu açıklamalarda okulda verilen eğitimlerin klişe olmaması gerektiğine dikkat çekerek yurt dışına davet edilecek insanlar yetiştirmek istediklerini söyledi. Yıldız aynı zamanda, “Dünyanın en zor öğrenci seçme sistemi olarak ülkemizde uygulanan sınavda ve her alanda birinci lise olmak bizi çok mutlu ediyor. Dünyanın en başarılı fizik okullarından bir tanesiyiz. Klişe işlerle uğraşmamamız gerekiyor. Sonuçta kırk yıldır ortada yapılan bir sınav var. Fakat kırk sene içinde kaç tane patentimiz ve kaç tane keşfimiz var? Bugün elektrikli arabalar konuşulurken Elon Mask Türkiye’ye davet edilirken bizden niye kimse bir yerlere gitmiyor. Biz bu düşünce üzerine hareket ediyoruz. Böyle öğrenciler yetiştirmek istiyoruz. Elon Mask gibi öğrenci yetiştirmek için hayal kuruyoruz. Bu yönde eğitim vermeye çalışıyoruz. Farklı dersler veriyoruz. Bunlardan biri de drone dersidir. Mustafa Kemal Atatürk’ün “İstikbal göklerdedir” sözünü ilke ediniyor, bu yoldan gidiyoruz. Devre programla, bilgisayar destekli çizim, tasarım, kodlama öğretiyoruz. Aynı zamanda müfredatın gerektirdiği diğer işleri de yapıyoruz ki Türkiye birincisi oluyoruz. Bu cümleleri birinci olan kurumumuz adına söylemek beni ziyadesiyle mutlu ediyor" ifadelerinde bulundu.

"Sınav sistemi değil sınavın içeriği değiştirilmeli"

Bahçeşehir Koleji Türkçe Öğretmeni Yüksel Uçak’da asıl sorunun sınav sisteminde değil sınavın içeriğinde olduğuna değinerek, "Sınavların içeriği orta çağdan kalma. Bu çocuklar 18 yaşında neden sıfat zarf öğreniyor. ’18 yaşına kadar sıfat ve zarf öğretemediyseniz o zaman sormayın’ eleştirine ben cevap veremiyorum. Biz sonuçta sistem ne istiyorsa onu veriyoruz.

Robot ve kodlama yapan, tiyatro metni yazan, şiir yazan, dergi çıkaran öğrencilerden sistem eğer sıfat ve zarf istiyorsa biz de onu öğretmek zorunda kalıyoruz. Bunun günah keçisi bu sınav sistemi değil. Eğer ortada bir eğitim var ve bunun içeriği buysa kurumlar buna göre öğrenci hazırlıyordur. Eğer eğitim sisteminin içeriği değişirse biz de ona göre öğrenci hazırlarız. Biz sınav okulu değiliz. Elimizde bir müfredat var ve ona göre öğretiyoruz. Öğrencilerimiz bu sınav sistemi kusurlu olsa da bunda da başarılı olabiliyorlar. Ancak bir an önce sınav sistemin içeriği ve sorular değiştirilmeli. Öğrenciler bu kadar eleştirilen yapıya enerji harcamadan yeniçağın çocukları olarak üniversiteye hazırlanmalıdır. Neden bunları öğreniyoruz diye sormadan tüm yeteneklerini ülke bazında yapılan tek bir sınavda gösterebilmeli ve dünyadaki gelişmelere entegre olmalıdırlar." ifadelerini kullandı.

"Sınav değişikliğini 24 saat içinde öğrencilerimize uyguladık"

Bahçeşehir Koleji Fen Teknoloji Lisesi ve Anadolu Lisesi Rehber Öğretmeni Sema Uçak’da öğrencileri sınavlara nasıl hazırladıklarına değinerek, “ÖSYM’nin yapmış olduğu sınav değişikliğini 24 saat içinde öğrencilerimize uyguladık ve deneme sınavı gerçekleştirdik. Çocuklarımız da bu denemeyi gördükten sonra korkulacak bir şey olmadığını anladılar ve yeni sisteme hemen entegre oldular. Okul olarak her zaman üniversite tercihi öncesinde birçok çalışma yapıyor, bilgilendirmelerde bulunuyor ve üniversite gezileri düzenliyoruz. Bahçeşehir Üniversitesi ile iş birliği içinde meslek tanıtımları yapıyor, tercih sürecinde her öğrenci ile bire bir tercih ilgileniyoruz. Yaklaşımımız sadece sınava odaklı değil aynı zamanda bireysel gelişimlerini de destekliyoruz. Robotik alanında dünya çapında ödülleri olan, fizik olimpiyatlarında uluslararası dereceleri olan; bireyin sosyal becerilerini, hedeflerini hayat geçirmeye fırsat veren bir okuluz ve bu yüzden başarılıyız.” şeklinde konuştu.

"Proje ve Uygulama Odaklı Eğitim"

Verilen eğitimde özellikle de fen ve teknoloji derslerinde teoriden çok pratiğin önemli olduğunu vurgulayan Fizik Öğretmeni Nurettin Çalıkıran ise öğrencilerin teori ve pratik eğitimlerinin bir arada verilmesinin çok yönlü bir gelişim sağladığını vurgulayarak: “Öğrencilerimiz robotik laboratuvarlarımızda robot inşa ediyor, malzemelerle çalışıyorlar. Teoride öğrendikleri bilgileri pratikte kullanma becerisi kazanıyor, uygulama sırasında çıkan sorunları teorik bilgilerini kullanarak çözme becerilerini geliştiriyorlar. Türkiye’de STEM eğitiminin uygulandığı ilk lise olan Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liselerinde, bu eğitim modelinin temelini oluşturan farklı disiplinleri bir arada kullanma becerisini kazandırıyoruz.’’ dedi