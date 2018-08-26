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26 Ağustos 2018 22:32

Tolgay Arslan direkt soyunma odasına gitti

Antalyaspor karşısında mücadelenin ilk yarısında 3-1 geriye düşen Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş, 36.

Tolgay Arslan direkt soyunma odasına gitti

26 Ağustos 2018 22:32

dakikada Tolgay Arslan’ı oyundan aldı. Tolgay direkt soyunma odasına gitti.


Spor Toto Süper Lig’in 3. hafta mücadelesinde Antalyaspor’u konuk eden Beşiktaş, karşılaşmanın 34. dakikasında 3-1 geriye düştü. Yekta’nın attığı 3. golün ardından oyuna müdahale eden Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ilk yarıda beklenenin altında kalan Tolgay Arslan’ı oyundan alarak, Gökhan Gönül’ü sahaya sürdü. İlk yarı bitmeden oyundan çıkarılan Tolgay, yedek kulübesine gelmeden direkt olarak soyunma odasının yolunu tuttu.




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