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Tolgay Arslan süresiz kadro dışı

Beşiktaş’ın 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Tolgay Arslan süresiz kadro dışı bırakıldı.

Beşiktaş'ın 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Tolgay Arslan süresiz kadro dışı bırakıldı.


Siyah-beyazlı takım, Tolgay Arslan'ın disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncularımızdan Tolgay Ali Arslan takım içerisinde disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz kadro dışı bırakılmıştır" ifadelerine yer verildi.


Tolgay Arslan, Beşiktaş forması ile bu sezon 16 resmi maça çıkarken takımı adına 1 gole imza attı.

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