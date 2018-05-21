Kafkas’ın yanı sıra FGD Eğitim Müdürü Yücel Uyar ile FGD Ar-Ge ve Proje Koordinatörü Erden Or’dan oluşan TFF heyeti, İngiltere Futbol Federasyonu Ulusal Antrenör Gelişim Müdürü Tony McCallum ve İngiltere Futbol Federasyonu Eğitim Geliştirme Müdürü Nick Baker ile görüştü. St. Georges Park’ta gerçekleşen toplantıda, iki ülke arasında antrenör eğitimi, antrenörlerin kulüplerindeki gelişimi ve kaleci antrenörlüğü konularında yapılabilecek işbirlikleri ele alındı. Toplantılara yarın da devam edilecek.

Bir sonraki buluşmada iki ülke federasyonu antrenör eğitimi, genç futbolcu gelişimi ve Grassroots alanlarında yaptıkları çalışmaları aktaracak.

Bu arada TFF heyeti, İngiltere ziyaretinde İtalya ile Hollanda arasında oynanan ve FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler’in yönettiği U17 Avrupa Şampiyonası finalini izledi.