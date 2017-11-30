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30 Kasım 2017 14:20

Tonlarca demirin altında kalan 7 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı

Pendik’te yolda yürüdüğü sırada üzerine düşen tonlarca inşaat demirinin altında kalarak hayatını kaybeden 7 yaşındaki Talha Aksoy, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Tonlarca demirin altında kalan 7 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı

30 Kasım 2017 14:20


Pendik, Kavakpınar Mahallesi Papağan Sokak üzerinden okul çıkışı annesi ve 9 yaşındaki ablasıyla çalışma yapılan yolda yürüyen 7 yaşındaki Talha Aksoy, tırın boşalttığı inşaat demirlerinin altında kalarak hayatını kaybetmişti. Adli tıptaki işlemlerinin ardından küçük çocuğun cenazesi, Kavakpınar Yeşil Cami’ye getirildi. Cenazeye ailesi, yakınları ve Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin katıldı. Baba Yusuf Aksoy camide taziyeleri kabul etti. Küçük çocuğun cenazesi dua ve helallik alındıktan sonra öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Osmangazi Mezarlığında toprağa verildi.




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