Pendik, Kavakpınar Mahallesi Papağan Sokak üzerinden okul çıkışı annesi ve 9 yaşındaki ablasıyla çalışma yapılan yolda yürüyen 7 yaşındaki Talha Aksoy, tırın boşalttığı inşaat demirlerinin altında kalarak hayatını kaybetmişti. Adli tıptaki işlemlerinin ardından küçük çocuğun cenazesi, Kavakpınar Yeşil Cami’ye getirildi. Cenazeye ailesi, yakınları ve Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin katıldı. Baba Yusuf Aksoy camide taziyeleri kabul etti. Küçük çocuğun cenazesi dua ve helallik alındıktan sonra öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Osmangazi Mezarlığında toprağa verildi.