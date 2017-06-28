Topkapı Sarayı’nda baklava alayı heyecanı

Bakan Avcı, mehter takımının marşları eşliğinde askerlere baklava takdim ederken, Sarayın ziyaretçilerine onlarca kilo baklava ve Osmanlı şerbeti dağıtıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Topkapı Sarayı Müzesi’ndeki Osmanlı’nın Ramazan Geleneği olan Baklava Alayı’na katıldı. Sarayın bahçesinde marş çalarak ilerleyen Mehter Takımını bir grup asker izledi. Topkapı Sarayı’nı ziyarete gelen yüzlerce kişi de bu heyecana ortak olurken, atlı süvariler ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Törende konuşan Bakan Avcı, bayram tebriğinde bulunarak, “Bugün burada tarihimizin sayfalarından birini hep birlikte bir kez daha canlandıracağız. Bugün 5’incisini yapacağız bu bayramlaşma töreninin. 16’ıncı yüzyılın sonlarında başlamış ve Yeniçeri Ocağının kaldırılmasına kadar sürmüş bu gelenek” dedi.

Bakan Avcı, konuşmasının ardından Mehter Takımının marşları eşliğinde askerlerin komutanına bir tepsi baklava takdim etti. Bakan Avcı’nın vatandaşlarla bayramlaşmasının ardından, ziyaretçilere Osmanlı Şerbeti ve baklava ikram dildi. İkram stantları önünde ise uzun kuyruklar oluştu.