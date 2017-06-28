Diğer
Kategoriler
28 Haziran 2017 16:57

Topkapı Sarayı’nda baklava alayı heyecanı

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Topkapı Sarayı’nda düzenlenen Geleneksel Baklava Alayı’na katıldı.

Topkapı Sarayı’nda baklava alayı heyecanı

28 Haziran 2017 16:57

Bakan Avcı, mehter takımının marşları eşliğinde askerlere baklava takdim ederken, Sarayın ziyaretçilerine onlarca kilo baklava ve Osmanlı şerbeti dağıtıldı.


Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Topkapı Sarayı Müzesi’ndeki Osmanlı’nın Ramazan Geleneği olan Baklava Alayı’na katıldı. Sarayın bahçesinde marş çalarak ilerleyen Mehter Takımını bir grup asker izledi. Topkapı Sarayı’nı ziyarete gelen yüzlerce kişi de bu heyecana ortak olurken, atlı süvariler ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.


Törende konuşan Bakan Avcı, bayram tebriğinde bulunarak, “Bugün burada tarihimizin sayfalarından birini hep birlikte bir kez daha canlandıracağız. Bugün 5’incisini yapacağız bu bayramlaşma töreninin. 16’ıncı yüzyılın sonlarında başlamış ve Yeniçeri Ocağının kaldırılmasına kadar sürmüş bu gelenek” dedi.


Bakan Avcı, konuşmasının ardından Mehter Takımının marşları eşliğinde askerlerin komutanına bir tepsi baklava takdim etti. Bakan Avcı’nın vatandaşlarla bayramlaşmasının ardından, ziyaretçilere Osmanlı Şerbeti ve baklava ikram dildi. İkram stantları önünde ise uzun kuyruklar oluştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
34
°
C
Açık
  • Perşembe
    Açık
    34°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    37°C
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ
  • 4 ŞEVVÂL 1438
  • 28 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:06
  • Güneş :05:27
  • Öğle :13:19
  • İkindi :17:19
  • Akşam :20:48
  • Yatsı :22:49
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!