Topkapı Sarayı'nda filmleri aratmayan sahneler

Türkiye'nin en başarılı genç sporcularından Ayşe Begüm Onbaşı, yeteneklerini Topkapı Sarayı'nın etkileyici atmosferi eşliğinde sergiledi. Milli sporcu, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye'nin Çin Büyükelçiliği tarafından desteklenen bir tanıtım projesinde kameralar karşısına geçti.

Aerobik cimnastik dalında kariyer basamaklarını hızla tırmanan Ayşe Begüm Onbaşı, bu kez minderin üzerinde değil, ışınların arasında bir performans sergiledi. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye'nin Çin Büyükelçiliği tarafından desteklenen bir tanıtım projesi için kameralar karşısına geçen Red Bull sporcusu, senaryo gereği kapanış saatini kaçırdığı Topkapı Sarayı'ndan güvenlik lazerlerini cimnastik becerilerini kullanarak aşmaya çalıştı ve yeteneklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Projeye göre Çinli bir arkadaşına Topkapı Sarayı'nı gezdiren Ayşe Begüm Onbaşı, sarayın ihtişamına kapılıp çantasını salonların birinde unutur. Arkadaşı müzeden ayrılırken çantasını almak için saraya dönen Ayşe Begüm Onbaşı, kapanış saatiyle ilgili uyarıları da duymaz. Genç sporcu, tam çantasını aldığında devreye güvenlik lazerleri devreye girer. Ayşe Begüm Onbaşı'nın alarmları çaldırmadan saraydan çıkmasının tek yolu, olağanüstü cimnastik yeteneklerini kullanması oldu.

Topkapı Sarayı'nda gerçekleştirilen bu proje, başta Çin olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde milyonlarca izleyiciye ulaşacak.

"Hayatım boyunca unutamayacağım"

Topkapı Sarayı'nın benzersiz mimarisi ve atmosferinde sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Ayşe Begüm Onbaşı ise çekimler sırasında çok keyif aldığını söyledi. Dünya şampiyonu sporcu “Mükemmel bir tecrübeydi. Bu harika ortamda böyle bir gösteri yapmanın verdiği keyfi kelimelerle anlatamam. Her gün düzenli gerçekleştirdiğin sporu böyle bir mekanda yapmak çok etkileyiciydi. Hayatım boyunca unutamayacağım” açıklamasını yaptı.

Ayşe Begüm Onbaşı kimdir?

2001 yılında Manisa'nın Akhisar ilçesinde doğan Ayşe Begüm Onbaşı, henüz 3 yaşındayken İspanyol bale öğretmeninin yönlendirmesiyle cimnastiğe başladı. Haftanın 5 günü Akhisar'daki evinden yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Manisa'daki antrenman salonuna gidip gelen ve aynı zamanda eğitim hayatını da başarıyla sürdüren Onbaşı, disiplinli çalışmalarının sonunda dünya çapında bir cimnastikçi oldu. 11 yaşından beri milli takım formasını giyen başarılı sporcu, ülkemize Dünya ve Avrupa şampiyonlukları kazandırdı. Türkiye'nin gelecek vadeden sporcuları arasında yer alan Ayşe Begüm Onbaşı'nın kısa kariyerinde şimdiden 100'ün üzerinde madalyası bulunuyor.