Topkapı Sarayı'nda ziyarete açılacak hamamlar görüntülendi

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Dünya Turizm Günü nedeniyle Topkapı Sarayı'nda etkinlik düzenledi. Sarayın harem bölümünde restorasyonu devam eden Cariye Taşlığı ve ziyarete açılacak olan Hünkar Hamamı ile Valide Sultan Hamamı da basın mensuplarına tanıtıldı.

TÜRSAB, Dünya Turizm Günü nedeniyle Topkapı Sarayı'nda bir dizi etkinlik düzenledi. Etkinlikte yabancı ve yerli turistlere beyaz gül takdim edilerek, sohbet edildi. Etkinliğe TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Topkapı Sarayı Müzesi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı ve beraberindekiler katıldı. Sarayın harem bölümünde restorasyonu devam eden Cariye Taşlığı ve yakın zamanda ziyarete açılacak olan Hünkar Hamamı ile Valide Sultan Hamamı da basın mensuplarına tanıtıldı.

“2018'i 40 milyona yakın bir turistle kapatacağız”

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Yurt dışından gelen turist açısından bakıldığı zaman kurların yüksek olması, alçak olması yabancı turistle ilgili bir durumdur. Negatif bir durum söz konusu değil o açıdan bakıldığı zaman. Yerli turizmle çalışan arkadaşlarımızla ilgili sıkıntılar yaşıyoruz bu dönemde. Bu sene güzel bir sene. İnşallah 2018'i 40 milyona yakın bir turistle kapatacağız. Sektörümüz 2019'da rekor kırmaya devam edecek. Bundan sonraki mesele kişi başı gelirin arttırılması ile ilgili çalışmaların yapılması” dedi.

“Nitelikli bir insan ve toplum yapısını inşa etmemiz gerekiyor”

İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz da konuşmasında, “İstanbul sadece turist sayısıyla değerlendirilmesi gereken bir şehir değil, dünyada en nitelikli turist topluluğunu ağırlaması gereken ve ağırlayabilecek bir şehirdir. Bunun da iki boyutu var. Nitelikli turist beklemek son derece önemli ama nitelikli turisti karşılamak için nitelikli bir insan ve toplum yapısını inşa etmemiz gerekiyor. Bugün itibariyle il 8-9 aya baktığımızda İstanbul'daki turizm sayısı yaklaşık 10 milyona ulaşmış durumda. Yıl sonuna kadar bu sayı daha da artacak. Şimdi hedefimiz sayıyla birlikte niteliği arttırmak” diye konuştu.

“Yaklaşık 350 milyon liralık yıllık harcama yapılıyor”

Topkapı Sarayı'nı son 10 ayda 2 milyonu aşkın kişinin ziyaret ettiğini aktaran Topkapı Sarayı Müzesi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı, “Bunun yıl sonuna kadar 2,5 milyonu geçeceğini düşünüyoruz. Bu son zamanlarda Topkapı Sarayı için en yüksek rakamlardan birisi. Bunun daha da artması lazım. Bunun artması için büyük bir restorasyon faaliyeti var. Yaklaşık 350 milyon liralık yıllık harcama yapmak suretiyle büyük bir çabayla restorasyonları bitirmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Haremdeki restorasyon hakkında konuşan Küçükaşçı, “Buranın restorasyonu bitti. Ufak tefek işleri var. Onları bitirdikten sonra ziyaretçiye açacağız. Uzun bir zamandır çalışılıyor. Haremin restorasyonu 8 etaplı olan bir çalışma. Şu anda dördüncü etabın çalışmalarına başlamış durumdayız. Uzun sürecek olan bir süreç. Bu da yaklaşık 3-4 senedir devam ediyor. Valide Sultan ve Hünkar Hamamı tamamlandı. Haremde başka tamamlanan yerler var” dedi.

Saraydaki çinilerin yenilenmesine ilişkin Küçükaşçı, "Topkapı Sarayı'nın sadece haremini değil her tarafını şuanda çimentodan arındırmaya çalışıyoruz. Çimentodan arındırmanın en güzel örneklerinden bir tanesini çinilerde gördük. Eski fotoğraflara bakarak saray içerisindeki eksik olan çinileri mevcut olanlarla tamamlamaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.